#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
517.16
588.48
6.23
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
517.16
588.48
6.23
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 апреля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 11:05 Фото: freepik
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 25 апреля 2025 года (на 11:05), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 517,16 тенге, евро – 588,48 тенге, рубля – 6,23.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 514 тенге, продажи – 520 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 582 тенге, продажи – 589 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,05 тенге, продажи – 6,23 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 515,7 тенге, продажи – 518,1 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 584,5 тенге, продажи – 588,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,09 тенге, продажи – 6,21 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 515,6 тенге, продажи – 519 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 585 тенге, продажи – 593 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,13 тенге, продажи – 6,22 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Покупайте золото и евро: эксперты советуют казахстанцам защитить капитал, пока не поздно
Финансы
12:29, Сегодня
Покупайте золото и евро: эксперты советуют казахстанцам защитить капитал, пока не поздно
196,5 млрд тенге привлечено с начала года в Туркестанскую область
Финансы
16:41, 24 апреля 2025
196,5 млрд тенге привлечено с начала года в Туркестанскую область
Доллар подешевел в середине недели: что помогает укрепиться тенге
Финансы
15:48, 24 апреля 2025
Доллар подешевел в середине недели: что помогает укрепиться тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: