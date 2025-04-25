Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 апреля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 517,16 тенге, евро – 588,48 тенге, рубля – 6,23.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 514 тенге, продажи – 520 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 582 тенге, продажи – 589 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,05 тенге, продажи – 6,23 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 515,7 тенге, продажи – 518,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 584,5 тенге, продажи – 588,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,09 тенге, продажи – 6,21 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 515,6 тенге, продажи – 519 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 585 тенге, продажи – 593 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,13 тенге, продажи – 6,22 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.