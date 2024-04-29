Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 29 апреля

курсы валют, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 11:10 Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 29 апреля 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 443,35 тенге, евро – 475,54 тенге, рубля – 4,82 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 442 тенге, продажи – 447 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 480 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,7 тенге, продажи – 4,8 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 442,5 тенге, продажи – 444,1 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 474,5 тенге, продажи – 478,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,71 тенге, продажи – 4,81 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 442 тенге, продажи – 446 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 478 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,75 тенге, продажи – 4,8 тенге.

Читайте также

биткоины
Курсы популярных криптовалют к доллару
обмен валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 28 апреля
биткоин
Цены на популярные криптовалюты на 27 апреля
Лариса Черненко
Казахстан 2024 год Курсы валют Обменные пункты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
девятую планету нашли астрономы на краю Солнечной системы
Существование девятой планеты на краю Солнечной системы доказали астрономы
Как происходит выплата возмещения при лишении банка лицензии
Банк лишили лицензии в Казахстане: сколько денег может вернуть вкладчик
Экстрадировали из России мошенника
Казахстанец собрал с предпринимателей почти 500 млн тенге на продукты и скрылся за границей
штормовое предупреждение
Град, гроза и шквал: в каких областях РК объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: