Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 29 апреля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 29 апреля 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 443,35 тенге, евро – 475,54 тенге, рубля – 4,82 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 442 тенге, продажи – 447 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 480 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,7 тенге, продажи – 4,8 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 442,5 тенге, продажи – 444,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 474,5 тенге, продажи – 478,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,71 тенге, продажи – 4,81 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 442 тенге, продажи – 446 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 478 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,75 тенге, продажи – 4,8 тенге. Читайте также Курсы популярных криптовалют к доллару Курсы валют в обменниках Казахстана на 28 апреля Цены на популярные криптовалюты на 27 апреля

Следите за новостями zakon.kz в: