Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 29 апреля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 443,35 тенге, евро – 475,54 тенге, рубля – 4,82 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 442 тенге, продажи – 447 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 480 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,7 тенге, продажи – 4,8 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 442,5 тенге, продажи – 444,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 474,5 тенге, продажи – 478,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,71 тенге, продажи – 4,81 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 442 тенге, продажи – 446 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 478 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,75 тенге, продажи – 4,8 тенге.