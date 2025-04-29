#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 апреля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 11:15 Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 29 апреля 2025 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 513,68 тенге, евро – 583,03 тенге, рубля – 6,24.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 510 тенге, продажи – 516 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 578 тенге, продажи – 585 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,13 тенге, продажи – 6,23 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 511,7 тенге, продажи – 514,1 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 582 тенге, продажи – 586 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,09 тенге, продажи – 6,21 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 512 тенге, продажи – 514,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 583 тенге, продажи – 588 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,13 тенге, продажи – 6,2 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане утвердили учетную политику для госучреждений
Финансы
09:15, Сегодня
В Казахстане утвердили учетную политику для госучреждений
На что берут кредиты в банках предприниматели и население – статистика
Финансы
16:46, 28 апреля 2025
На что берут кредиты в банках предприниматели и население – статистика
Курс доллара продолжил снижение на торгах 28 апреля
Финансы
15:37, 28 апреля 2025
Курс доллара продолжил снижение на торгах 28 апреля
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: