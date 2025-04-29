Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 апреля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 29 апреля 2025 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 513,68 тенге, евро – 583,03 тенге, рубля – 6,24. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 510 тенге, продажи – 516 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 578 тенге, продажи – 585 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,13 тенге, продажи – 6,23 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 511,7 тенге, продажи – 514,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 582 тенге, продажи – 586 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,09 тенге, продажи – 6,21 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 512 тенге, продажи – 514,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 583 тенге, продажи – 588 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,13 тенге, продажи – 6,2 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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