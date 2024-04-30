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Какие товары и в каком количестве можно ввезти в Казахстан без уплаты таможенной пошлины

Какие товары и в каком количестве можно ввезти в Казахстан без уплаты таможенной пошлины, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 11:09 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Какие товары при ввозе физлицами из заграницы признаются товарами для личного пользования и на какие действуют ограничения. Об этом рассказали в Департаменте госдоходов по Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Так, особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров для личного пользования определены в Кодексе "О таможенном регулировании в Республике Казахстан".

Согласно критериям отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования относятся такие, количество которых не превышает следующие показатели:

  • изделия из меха (в том числе головные уборы), классифицируемые в товарной позиции 4303 10 ТН ВЭД ЕАЭС – один предмет одного наименования, размера и фасона на человека;
  • мобильный телефон – две единицы на человека;
  • планшет – две единицы на человека;
  • портативный переносной компьютер и принадлежности к нему (ноутбук, нэтбук) – одна единица на человека;
  • ювелирные изделия – пять предметов на человека;
  • велосипед – одна штука на человека;
  • детская коляска – одна штука на человека;

При этом пересекать границу и ввозить товары в указанном количестве можно не чаще одного раза в месяц.

Также можно ввозить транспортные средства для личного пользования через территорию Таможенного союза любым способом, если их количество не превышает одну единицу в год. Если свыше, тогда они рассматриваются как предназначенные для предпринимательской деятельности.

Все указанные товары для личного пользования ввозятся без уплаты таможенных пошлин и налогов в пределах стоимостных, весовых или количественных норм в соответствии с решением Совета ЕЭС от 20 декабря 2017 года.

С 1 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза снизился к своему прежнему уровню.

"То есть, помимо авиаперевозок, норма для товаров, ввозимых в пешем порядке и сопровождаемом или не сопровождаемом багаже составляет 500 евро и 25 кг. А норма для товаров, доставленных перевозчиком или в международных почтовых отправлениях, составляет 200 евро и 31 кг", – напомнили в ДГД.

Если стоимость и вес товара превышают указанные нормы, то уплачивается 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения ввозимого товара в сопровождаемом или несопровождаемом багаже.

Если товары, доставленные перевозчиком или в международных почтовых отправлениях, превысят норму, то уплачивается 15% от стоимости в части превышения стоимостной нормы, но не менее 2 евро за 1 кг веса в части превышения весовой нормы.

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