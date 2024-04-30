Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 30 апреля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 441,44 тенге, евро – 473,09 тенге, рубля – 4,75 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 440 тенге, продажи – 445 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 471 тенге, продажи – 477 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,67 тенге, продажи – 4,77 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 441,5 тенге, продажи – 443,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 472,5 тенге, продажи – 476,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,67 тенге, продажи – 4,77 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 441 тенге, продажи – 444 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 477 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,71 тенге, продажи – 4,77 тенге.