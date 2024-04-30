Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 30 апреля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 30 апреля 2024 года (на 11:15 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 441,44 тенге, евро – 473,09 тенге, рубля – 4,75 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 440 тенге, продажи – 445 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 471 тенге, продажи – 477 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,67 тенге, продажи – 4,77 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 441,5 тенге, продажи – 443,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 472,5 тенге, продажи – 476,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,67 тенге, продажи – 4,77 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 441 тенге, продажи – 444 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 477 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,71 тенге, продажи – 4,77 тенге. Читайте также Пять ответов на важные вопросы по всеобщему декларированию Какие товары и в каком количестве можно ввезти в Казахстан без уплаты таможенной пошлины Курс доллара продолжил снижение на торгах 29 апреля

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