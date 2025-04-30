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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 апреля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, счетная машина, счетная машина с долларами , фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 11:09 Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 30 апреля 2025 года (на 11:08), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 512,32 тенге, евро – 582,92 тенге, рубля – 6,29.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 509,5 тенге, продажи – 515,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 579 тенге, продажи – 586 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,15 тенге, продажи – 6,25 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 511,9 тенге, продажи – 514,3 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 582,5 тенге, продажи – 586,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,11 тенге, продажи – 6,23 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 511 тенге, продажи – 514,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 582,2 тенге, продажи – 587,04 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,15 тенге, продажи – 6,21 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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