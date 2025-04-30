Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 апреля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 30 апреля 2025 года (на 11:08), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 512,32 тенге, евро – 582,92 тенге, рубля – 6,29. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 509,5 тенге, продажи – 515,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 579 тенге, продажи – 586 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,15 тенге, продажи – 6,25 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 511,9 тенге, продажи – 514,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 582,5 тенге, продажи – 586,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,11 тенге, продажи – 6,23 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 511 тенге, продажи – 514,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 582,2 тенге, продажи – 587,04 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,15 тенге, продажи – 6,21 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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