Цены на популярные криптовалюты на 1 мая

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Toncoin. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 58 160,6 $; изменения за 24 часа: -5,03%.

Ethereum (ETH): 2 924,94 $; изменения за 24 часа: -2,72%.

Tether (USDT): 0,9993 $; изменения за 24 часа: -0,06%.

BNB (BNB): 554,58 $; изменения за 24 часа: -2,52%.

USD Coin (USDC): 1,0011 $; изменения за 24 часа: +0,09%.

Dogecoin (DOGE): 0,126549 $; изменения за 24 часа: -6,60%.

Toncoin (TON): 4,7699 $; изменения за 24 часа: -8,02%.

По состоянию на 1 мая 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 442.05 тенге.