Цены на популярные криптовалюты на 1 мая
Фото: pexels
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Toncoin. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников.
Bitcoin (BTC): 58 160,6 $; изменения за 24 часа: -5,03%.
Ethereum (ETH): 2 924,94 $; изменения за 24 часа: -2,72%.
Tether (USDT): 0,9993 $; изменения за 24 часа: -0,06%.
BNB (BNB): 554,58 $; изменения за 24 часа: -2,52%.
USD Coin (USDC): 1,0011 $; изменения за 24 часа: +0,09%.
Dogecoin (DOGE): 0,126549 $; изменения за 24 часа: -6,60%.
Toncoin (TON): 4,7699 $; изменения за 24 часа: -8,02%.
По состоянию на 1 мая 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 442.05 тенге.
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