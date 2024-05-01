Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Цены на популярные криптовалюты на 1 мая

биткоины, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 17:28 Фото: pexels
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Toncoin. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 58 160,6 $; изменения за 24 часа: -5,03%.

Ethereum (ETH): 2 924,94 $; изменения за 24 часа: -2,72%.

Tether (USDT): 0,9993 $; изменения за 24 часа: -0,06%.

BNB (BNB): 554,58 $; изменения за 24 часа: -2,52%.

USD Coin (USDC): 1,0011 $; изменения за 24 часа: +0,09%.

Dogecoin (DOGE): 0,126549 $; изменения за 24 часа: -6,60%.

Toncoin (TON): 4,7699 $; изменения за 24 часа: -8,02%.

По состоянию на 1 мая 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 442.05 тенге.

Читайте также

платежные карты, статистика
Статистика платежных карт: казахстанцы стали чаще снимать наличные деньги
Мухит Турсынали
Интересное 2024 год Криптовалюты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Рассылка с номера 1414, Казахстан, егов
К казахстанцам обратились по поводу рассылки с номера 1414
новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Медики назвали три самые полезные ягоды
Медики назвали три самые полезные ягоды
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: