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Цены на популярные криптовалюты на 5 мая

, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2024 16:59
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Toncoin. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 63 840,6 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

Ethereum (ETH): 3 136,81 $; изменения за 24 часа: +0,86%.

Tether (USDT): 1,0002 $; изменения за 24 часа: -0,02%.

BNB (BNB): 586,29 $; изменения за 24 часа: -1,08%.

USD Coin (USDC): 0,9999 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

Dogecoin (DOGE): 0,160923 $; изменения за 24 часа: +2,68%.

Toncoin (TON): 5,7665 $; изменения за 24 часа: -1,21%.

По состоянию на 5 мая 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 441.66 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

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