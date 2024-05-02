Дешевые доллары: стоит ли сейчас покупать американскую валюту

Две недели мы наблюдаем за стремительным падением доллара. С 18 апреля 2024 года доллар по отношению к тенге подешевел на 9 тенге. Что будет дальше и стоит ли сейчас бежать в банки и скупать валюту, рассказывает Zaron.kz.

Для начала нужно попытаться понять, почему падает доллар, на сколько он еще может упасть и как долго эта тенденция продлится.

Налоговые сборы, дорогая нефть и сильный рубль

Как считает директор Центра прикладных исследований Talap Аскар Кысыков, одной из главных причин роста курса тенге является деятельность Национального банка РК. Несмотря на декларацию свободного курса валют, НБРК активно вмешивается в курсовую политику путем не прямых валютных интервенций, а использованием средств Национального фонда и ЕНПФ, считает эксперт.

"Нынешнее укрепление курса тенге связано с тем, что активно продаются средства Нацфонда на валютном рынке. Это делается из-за неисполнения республиканского бюджета по налогам и нужно финансировать текущие расходы. Правительство в ускоренном темпе реализует гарантированные трансферты, и это, конечно, укрепляет курс тенге". Аскар Кысыков

В настоящее время налоговые поступления в казну составляют всего лишь 16% от ВВП, в то время как расходы государства составляют около 23% от ВВП, отметил аналитик.

Слова эксперта подтвердили и в Нацбанке.

"Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за апрель составили 1056 млн долларов. Доля продаж из Национального фонда составила 21% от общего объема торгов и не более 48 млн долларов в день", – сказано в релизе НБРК.

Еще одна причина удорожания тенге, по мнению Кысыкова, заключается в сильном рубле, поскольку экономики России и Казахстана очень сильно связаны друг с другом. Сегодня рубль чрезвычайно крепок, и это большая поддержка для тенге.

"Исторически сложилось так, что соотношение рубля к тенге – один к пяти. И если вдруг по каким-то обстоятельствам рубль упадет, Нацбанк РК, скорее всего, начнет отпускать и тенге". Аскар Кысыков

USD/KZT (НБРК). Фото: nationalbank.kz

При этом отрадно, что на формирование курса тенге все меньше влияют цены на нефть, отмечает аналитик.

"Мы видели, как "плавали" нефтяные цены, но тенге при этом не испытывал сильных колебаний. Это во-многом объясняется тем, что курс тенге стал и политическим явлением. Он определяет темпы инфляции, а значит, стабильность в обществе". Аскар Кысыков

Упадет ли тенге снова?

По мнению Аскара Кысыкова, предсказать дальнейшее поведение валютного курса достаточно сложно. Однако есть две тенденции, по которым можно сделать приблизительные прогнозы.

Первая тенденция состоит в том, что наша национальная валюта обязательно будет постепенно падать по отношению в доллару. И причин того, что доллар начнет слабеть по отношению к тенге, в обозримом будущем не предвидится. Вторая причина заключается в том, что в бюджете РК на 2024 год была заложена стоимость доллара в 460 тенге.

Интересно, что аналитики прогнозируют другой курс валют:

"Если правительство будет придерживаться ранее установленных лимитов по трансфертам в размере 3,6 трлн тенге в 2024 году, то это резко снизит ежемесячные продажи валюты из Нацфонда и приведет к ослаблению тенге. В таком случае наш прогноз по курсу на конец 2024 года в 485 тенге за доллар выглядит вполне реалистичным".

Так надо ли сегодня срочно покупать доллары?

Здесь надо понять, для чего вам нужны американские деньги. Если цель – защита от возможного обесценивания тенге, то покупать нужно. А если целью ставится заработок, то нужно либо оперировать миллионами долларов, которые, согласитесь, есть далеко не у всех, либо не просто купить и затем продать доллары, а инвестировать в долларовые активы.

С другой стороны, именно сегодня совсем не обязательно вкладываться в твердую валюту, полагает аналитик Владислав Антонов.

"Давайте посчитаем. Если через год доллар вырастет даже до 585-590 тенге, это всего лишь составит рост в 7% процентов. Но вы так же можете открыть депозит в банке под 16% на полгода и хорошо заработать на тенговом вкладе". Владислав Антонов

В целом, надо всегда соблюдать разумный и давний принцип: не класть все яйца в одну корзину. Часть сбережений выгодней держать в тенге, часть – в валюте, часть – в других активах.