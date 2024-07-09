Бежать в банк, покупать валюту: чего не стоит делать при высоком курсе доллара

Доллар продолжает дорожать – за 30 календарных дней, с 9 июня 2024 года, курс американской валюты вырос ровно на 30 тенге. Сегодня в обменниках за 1 доллар просят уже больше 482 тенге, сообщает Zakon.kz.

Чем объясняется такой высокий курс доллара и как вести себя при этом простому гражданину, объясняют финансовые эксперты.

Доллар вернулся к своему привычному курсу, считает финансовый аналитик Андрей Чеботарев. О том, что весной американская валюта торговалась ниже 450 тенге, можно забыть. Просто Казахстану в тот момент были остро нужны деньги, и правительство решило продать на бирже часть валютных резервов.

Весеннего укрепления тенге до 450 тенге не должно было быть, считает Чеботарев. Но в стране случилась беда – наводнения и потопы. Борьба со стихией потребовала немедленных финансовых средств. Их взяли из Нацфонда в долларах.

"Государство поступило совершенно естественно. Так поступают в обычной семье – когда нужны деньги, откупоривают заначку, а потом потихоньку ее восполняют". Андрей Чеботарев

Массированная продажа валюты на бирже вызвала переизбыток долларов и кратковременное укрепление тенге. Теперь все стабилизировалось, и доллар отыгрывает весенние падение, объясняет эксперт.

Фото: kase.kz

Как будет вести себя доллар дальше? Андрей Чеботарев предпочитает осторожные прогнозы. По его словам, все может измениться в считанные дни.



"Давайте не будем забывать, что наш главный торговый партнер находится в состоянии вооруженного конфликта и международных санкций. Как будет развиваться дальше этот конфликт, когда и как он закончится, предположить невозможно. Поэтому очень сложно представить и курс доллара". Андрей Чеботарев

Тем не менее, если допустить, что до конца года никаких внешних шоков не случится, прогноз сделать все-таки можно.

Как считает финансист, нужно всего лишь наблюдать за двумя ключевым моментами. Это цена на нефть и расчетный курс тенге, заложенный в республиканском бюджете.

При этом мы видим, что бюджет пока не выполняется, есть недобор по налогам. Эти проблемы возникали и из-за колебаний цен на нефть, и из-за ущерба, который нанесли паводки.

Теперь, восполняя пробелы бюджета, нам приходится держать курс доллара более завышенным, чем предполагалось при составлении бюджета.

"Если цена на нефть будет держатся на уровне 80 долларов за баррель, а расчетный курс до конца года составит 472-474 тенге за доллар, значит, бюджет у нас сойдется". Андрей Чеботарев

Прогноз в 474 тенге за доллар поддерживают и другие аналитики. На днях Нацбанк РК провел традиционный опрос 15 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану.

Эксперты полагают, что в среднем за год курс доллара в 2025 году составит 474,8 тенге, а в 2026 году – 490 тенге. По медианным ожиданиям респондентов цена на нефть марки Brent в 2024 году в среднем сложится на уровне 83,7 доллара за баррель, в 2025 и 2026 годах – на уровне 80 долларов за баррель.

Стоит ли снимать деньги с тенговых депозитов и менять их на валюту?

Нет, не стоит, утверждают аналитики. Дело в том, что высокая ставка тенговых депозитов покрывает обесценивание тенге.

Простой пример. Допустим, у условного гражданина в мае 2024 года хранилось на депозите 4 млн 500 тыс. тенге. Они были равны 10 тыс. долларов. Сегодня, после коррекции курса, вклад стал равен 9375 долларов. То есть гражданин потерял 625 долларов. Но при ставке в 14% годовых ему за месяц пришла премия в размере 52 500 тенге (это без капитализации), то есть 109,3 доллара по нынешнему курсу. Таким образом, его сумма в размере 10 тыс. долларов при ставке в 14% будет восстановлена за пять месяцев. Стоит ли менять все тенговые сбережения? Пусть каждый решит сам за себя.