Срок уплаты ИПН лицами частной практики истекает 6 мая
Согласно Налоговому кодексу, сумма исчисленного индивидуального подоходного налога по доходам лиц, занимающихся частной практикой, подлежит уплате ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем, по доходам за который исчислен налог.
Так как в этом году 5 мая выпадает на выходной день – воскресенье, нерабочий день, то срок истекает в конце следующего рабочего дня.
Таким образом, срок уплаты ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, полученным в апреле 2024 года, истекает 6 мая 2024 года.
К доходу лица, занимающегося частной практикой, относятся:
- доход частного нотариуса;
- доход частного судебного исполнителя;
- доход адвоката;
- доход профессионального медиатора.
Сумма ИПН исчисляется по доходам, полученным за месяц, по итогам каждого месяца путем применения ставки в размере 10% к сумме облагаемого дохода лица, занимающегося частной практикой.