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Срок уплаты ИПН лицами частной практики истекает 6 мая

Срок уплаты ИПН лицами частной практики истекает 6 мая, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 09:49 Фото: pexels
6 мая 2024 года истекает срок уплаты индивидуального подоходного налога лицами частной практики, сообщает Zakon.kz.

Согласно Налоговому кодексу, сумма исчисленного индивидуального подоходного налога по доходам лиц, занимающихся частной практикой, подлежит уплате ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем, по доходам за который исчислен налог.

Так как в этом году 5 мая выпадает на выходной день – воскресенье, нерабочий день, то срок истекает в конце следующего рабочего дня.

Таким образом, срок уплаты ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, полученным в апреле 2024 года, истекает 6 мая 2024 года.

К доходу лица, занимающегося частной практикой, относятся:

  • доход частного нотариуса;
  • доход частного судебного исполнителя;
  • доход адвоката;
  • доход профессионального медиатора.

Сумма ИПН исчисляется по доходам, полученным за месяц, по итогам каждого месяца путем применения ставки в размере 10% к сумме облагаемого дохода лица, занимающегося частной практикой.

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