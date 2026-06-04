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Финансы

Срок уплаты ИПН лицами частной практики истекает 5 июня

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 15:12 Фото: pexels
В Казахстане 5 июня 2026 года истекает срок уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) лицами частной практики, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о доходах, полученных в мае 2026 года.

ИПН исчисляется по итогам каждого месяца путем применения ставки в размере 9% к сумме облагаемого дохода лица, занимающегося частной практикой.

Доходом лиц, занимающихся частной практикой (частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы), являются все виды доходов, полученных от осуществления деятельности по исполнению исполнительных документов, нотариальной, адвокатской деятельности, деятельности профессионального медиатора, включая оплату за оказание юридической помощи, совершение нотариальных действий, а также полученные суммы возмещения расходов.

Ранее мы рассказали, когда и какие налоги нужно уплатить в июне 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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