Срок уплаты ИПН лицами частной практики истекает 5 июня

В Казахстане 5 июня 2026 года истекает срок уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) лицами частной практики, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о доходах, полученных в мае 2026 года.

ИПН исчисляется по итогам каждого месяца путем применения ставки в размере 9% к сумме облагаемого дохода лица, занимающегося частной практикой.

Доходом лиц, занимающихся частной практикой (частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы), являются все виды доходов, полученных от осуществления деятельности по исполнению исполнительных документов, нотариальной, адвокатской деятельности, деятельности профессионального медиатора, включая оплату за оказание юридической помощи, совершение нотариальных действий, а также полученные суммы возмещения расходов.

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