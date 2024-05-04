Люди с какими именами имеют самую большую задолженность по кредитам в Казахстане

Как зовут людей, которые имеют самую большую совокупную задолженность, кто оформил наибольшее количество займов и сколько кредитов у обладателей самых популярных имен в Казахстане, в материале Zakon.kz.

Лидерами по самой большой совокупной задолженности в Казахстане являются обладатели имени Руслан, подсчитали аналитики Первого кредитного бюро (ПКБ). Общая сумма долга – 148,6 млрд. Всего таких заемщиков 54,2 тысячи, соответственно, средняя сумма долга – около 2,7 млн тенге на каждого. При этом наибольшее число контрактов оформлено на людей с именем Александр.

"Александров-заемщиков (любой национальности) в стране довольно много – 102,6 тыс. человек. У них насчитывается 325,8 тыс. контрактов, а средняя сумма задолженности по всем кредитам на одного Александра составляет 1,3 млн тенге". ПКБ

Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)

Аналитики Бюро также посчитали, как обстоят дела с кредитами у граждан, которые имеют самые популярные имена в Казахстане. По данным Бюро нацстатистики РК, это Азамат, Серик и Марат среди мужчин. Самые распространенные женские имена в РК – Аружан, Динара, Мадина.

"Заемщиков по имени Азамат в стране 44,8 тысячи, по имени Серик – 42,1 тысячи, а тех, кого зовут Марат, – 41,4 тысяча. Средняя сумма оставшейся задолженности выше у Азаматов – около 3 млн тенге, тогда как и у Сериков, и у Маратов показатель составляет около 2,5 млн. Кстати, Серики и Мараты оказались в тренде: примерно 2,5 млн тенге как раз и должен в среднем по всем кредитам казахстанский заемщик-мужчина". ПКБ

Заемщиц по имени Динара насчитывается 52,2 тысячи, Мадина – 39,7 тысячи, Аружан – 21,2 тысячи.

"Должны Динары в среднем тоже больше – около 2,8 млн на человека. У Мадин показатель составляет 2,4 млн, а у Аружан не доходит и до 1 млн. Средняя сумма для заемщиц с любым именем достигает примерно 2,2 млн тенге". ПКБ

Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)

В Бюро также обратили внимание на то, что в разрезе сегментов кредитования по автокредитам первые места занимают мужские имена, а по ипотеке – женские.

Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)

"В топе заемщиков с наибольшей задолженностью по кредиткам фигурируют Есимжаны. Средняя сумма долга по карте в расчете на каждого из них составляет 48,5 млн тенге". ПКБ

При этом в Бюро подчеркнули, что в среднем один заемщик с кредиткой должен по такому продукту меньше 180 тыс. тенге.