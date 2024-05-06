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Дешевые доллар и евро: будут ли казахстанцы активно скупать валюту

валюты, деньги, курсы, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 13:03 Фото: Freepik
Курс доллара в понедельник, 6 мая, в некоторых обменниках опустился до 439-440 тенге, евро до 472-474. Могут ли подешевевшие валюты спровоцировать повышенный спрос на них среди казахстанцев, в материале Zakon.kz.

К полудню 6 мая 2024 года курс доллара в обменниках Алматы и Астаны снизился до 440-439, курс евро находился в пределах 472-474 тенге.

Стоит ли ждать ажиотажа?

Глава Ассоциации обменных пунктов Казахстана Арчин Галимбаев говорит, что тенденция к снижению курса доллара к тенге, которая сохраняется в последнее время, вероятно, связана с продажей валюты из Нацфонда на KASE.

"За май планировалось продать 750-850 млн долларов США, а учитывая количество праздничных дней в мае, ежедневные суммы будут большими, то есть предложение по доллару США избыточное. Да и в целом на мировом рынке стоимость доллара снижается. При всем этом какого-либо устойчивого, а тем более ажиотажного спроса мы не наблюдаем. Что это – майские праздники и традиционный "сезон шашлыков", либо попытка "прощупать дно", то есть ожидание дальнейшего удешевления американской валюты, сказать пока сложно", – говорит Арчин Галимбаев.

Эксперт полагает, что оба вышеупомянутых фактора играют свою роль. Однако дальнейшее снижение цены не изменит текущую картину, считает глава ассоциации. Более того, в целом сильного изменения курса доллара к тенге не ожидается.

Замдиректора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Жаннур Ашигали предполагает, что на текущий период вполне может произойти усиление спроса как на евро, так и на доллар со стороны потребителей, что связано с сезонностью, ростом расходов на импорт услуг.

"Спрос на потерявшие в цене относительно тенге доллар и евро может усилиться, несколько сбалансировав динамику курса, но пока тенге дает возможность без риска получать высокие годовые проценты, а на рынке нет дефицита инвалюты, этого не будет достаточно для изменения общей тенденции". Жаннур Ашигали

С другой стороны, укрепление тенге может оказывать психологический эффект на население, снижая инфляционные ожидания, не исключает ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Зарина Скрипченко. Также подешевевшие валюты могут повлиять на валютный рынок.

"Участники локального валютного рынка безусловно могут использовать привлекательный обменный курс для приобретения инвалюты в рамках оплаты импортных контрактов и туристических поездок, погашения/обслуживания внешнего долга, в том числе государственного, а также пополнения валютных активов ЕНПФ". Зарина Скрипченко

Ранее Zakon.kz сообщал, как может сложиться курс доллара на праздничной майской неделе.

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