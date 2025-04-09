Ажиотаж вокруг евро: казахстанцы скупают валюту на фоне падения тенге

Казахстанцы резко увеличили покупку евро на фоне роста курса доллара – объем нетто-продаж европейской валюты подскочил более чем в полтора раза после трех лет падения, сообщает Zakon.kz.

Обменники фиксируют миллиардные объемы

Объем нетто-продаж евро казахстанскими обменными пунктами демонстрирует резкий рост в начале 2025 года, свидетельствуют данные Национального банка Республики Казахстан. Только за первые два месяца текущего года этот показатель достиг 68,1 млрд тенге, что более чем в полтора раза превышает аналогичный период 2024 года (когда было зафиксировано 207,3 млрд тенге за весь год). При этом ранее три года подряд наблюдалось снижение нетто-продаж европейской валюты.

Примечательно, за январь-февраль 2025 года объем нетто-продаж евро уже превысил треть от годового показателя предыдущего года. В феврале текущего года объем составил 33,1 млрд тенге, что, однако, на 5,2% меньше, чем в январе. Тем не менее, в годовом выражении февральский показатель вырос более чем в полтора раза по сравнению с февралем 2024 года.

Анализ помесячных данных показывает, что зимой 2025 года объемы нетто-продаж евро стабильно превышали отметку в 33 млрд тенге. Для сравнения: в 2024 году подобный уровень был зафиксирован лишь однажды – в апреле (33,4 млрд тенге). Среднемесячный объем нетто-продаж евро обменными пунктами в прошлом году составлял 17,3 млрд тенге.

Доллар теряет позиции, ЕС обещает стимулы

С начала года доллар США начал испытывать давление со стороны мировых валют, особенно – евро, которое с конца января демонстрирует уверенный рост. Поэтому ключевым фактором, определяющим динамику валютных пар EUR/USD и, как следствие, EUR/KZT, является ослабление позиций американского доллара на мировых рынках.

В феврале пара EUR/USD подскочила до 1,08, несмотря на ожидания многих аналитиков в начале года о снижении евро к паритету с долларом. Укрепление европейской валюты обусловлено несколькими факторами. Так, европейские власти предпринимают активные шаги по усилению экономической интеграции – для финансирования этих инициатив рассматривается приостановка действия строгих бюджетных правил ЕС. Ожидается, что данные меры стимулируют экономический рост в еврозоне и повысят привлекательность европейских активов.



Астана, Алматы и Шымкент формируют половину объема продаж

Положительная динамика нетто-продаж евро наблюдается в подавляющем большинстве регионов Казахстана – в 19 из 20. Лидерами по объему продаж стали мегаполисы: Астана (24,5 млрд тенге), Алматы (17 млрд тенге) и Шымкент (6 млрд тенге). Единственным регионом, где был зафиксирован отрицательный объем нетто-продаж евро, стала область Улытау (минус 3,3 млн тенге).

Валютное укрытие от девальвационных рисков

На фоне увеличения спроса на европейскую валюту наблюдается и рост ее курса по отношению к тенге. Официальный обменный курс евро на конец марта 2025 года достиг 542,08 тенге, что на 4,4% выше показателя начала месяца. Сегодня официальный курс европейской валюты – 566,59 тенге.

В целом за 2024 год средний курс евро составлял 507,86 тенге, что на 2,9% выше, чем в 2023 году. Таким образом, курс европейской валюты растет уже второй год подряд.

Резкий рост объемов покупки евро казахстанцами может быть связан с несколькими факторами, отмечает старший специалист инвестиционной компании Ергазы Таубаев.

"Среди них – геополитическая нестабильность, которая традиционно приводит к увеличению спроса на более стабильные валюты, а также ожидания дальнейшего ослабления тенге. Кроме того, увеличение деловой активности и рост числа поездок в страны Евросоюза также могли способствовать росту спроса на европейскую валюту". Ергазы Таубаев

Дальнейшая динамика продаж евро и его курса будет зависеть от множества факторов, включая ситуацию на мировых рынках, монетарную политику Национального банка Казахстана и геополитическую обстановку. Однако уже сейчас очевидно, что европейская валюта вновь привлекает повышенное внимание со стороны казахстанских граждан и бизнеса.

Ранее мы рассказали, как укрепление евро к доллару влияет на экономику Казахстана.