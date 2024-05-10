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Курс доллара практически не изменился на торгах 10 мая

Доллары, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 15:45 Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 439,40 тенге, снизившись на 0,03 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс юаня составил 60,81 тенге (-0,10).

Нацбанк установил курс евро 473,31 тенге, рубля – 4,82 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 440,1-441,7 тенге, евро – по 473-477 тенге, российские рубли – по 4,71-4,81 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 10 мая.

Так, на Лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) стоимость марки Brent выросла на 0,46% и составила 84,36 доллара за баррель.

На Нью-Йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) цена на марку WTI выросла на 0,42% и составила 79,80 доллара за баррель. 


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