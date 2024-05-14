Как изменился курс доллара на торгах 14 мая

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 440,90 тенге (-0,07), передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс юаня слегка понизился и составил 60,84 тенге (-0,01).

Нацбанк установил курс евро в 475,36 тенге, рубля – в 4,82 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 441,1-442,7 тенге, евро – по 475,5-479,5 тенге, российские рубли – по 4,77-4,87 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 14 мая.

Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,34%, до 83,08 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подешевели на 0,35%, до 78,84 доллара за баррель.