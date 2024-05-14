Установлен минимальный уставный капитал для коллекторских агентств

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняло постановление от 30 апреля 2024 года, которым внесло некоторые изменения в нормативные правовые акты РК по вопросам микрофинансовой и коллекторской деятельности, сообщает Zakon.kz.

В частности, установлен минимальный размер уставного капитала для коллекторского агентства в следующем размере: для коллекторского агентства, приобретающего права (требования) по договорам банковского займа или договорам о предоставлении микрокредита – 100 млн тенге;

для коллекторского агентства, прошедшего учетную регистрацию в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее –уполномоченный орган) до введения в действие настоящего постановления и приобретающего права (требования) по договорам банковского займа или договорам о предоставлении микрокредита: - с 1 января 2022 года – 10 млн тенге; - с 1 июля 2022 года – 30 млн тенге; - с 1 января 2023 года – 50 млн тенге; - с 1 января 2024 года – 100 млн тенге; для коллекторского агентства, осуществляющего исключительно коллекторскую деятельность, – 50 млн тенге;

для коллекторского агентства, прошедшего учетную регистрацию в уполномоченном органе до введения в действие настоящего постановления и осуществляющего исключительно коллекторскую деятельность: - с 1 января 2022 года – 10 млн тенге; - с 1 июля 2022 года – 30 млн тенге; - с 1 января 2023 года – 50 млн тенге. Уставный капитал коллекторского агентства составляет сумму, рассчитываемую как активы коллекторского агентства за вычетом обязательств. Указывается, что для подтверждения оплаты минимального размера уставного капитала создаваемого коллекторского агентства к моменту его государственной регистрации (перерегистрации) коллекторское агентство представляет следующие документы: документ банка второго уровня (в том числе выписка о движении денег по банковским счетам клиента), подтверждающий зачисление на банковский счет денег в качестве взноса в уставный капитал коллекторского агентства и выданный не ранее 30 календарных дней до даты обращения для прохождения учетной регистрации;

при наличии реестр участников хозяйственного товарищества либо выписка из него, выданная профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг. Постановление вводится в действие с 24 мая 2024 года. Читайте также Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 14 мая Цены растут: какие продукты и товары, по мнению казахстанцев, дорожают больше всего Курс доллара вырос на торгах 13 мая

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