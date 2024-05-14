Установлен минимальный уставный капитал для коллекторских агентств
В частности, установлен минимальный размер уставного капитала для коллекторского агентства в следующем размере:
- для коллекторского агентства, приобретающего права (требования) по договорам банковского займа или договорам о предоставлении микрокредита – 100 млн тенге;
- для коллекторского агентства, прошедшего учетную регистрацию в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее –уполномоченный орган) до введения в действие настоящего постановления и приобретающего права (требования) по договорам банковского займа или договорам о предоставлении микрокредита:
- с 1 января 2022 года – 10 млн тенге;
- с 1 июля 2022 года – 30 млн тенге;
- с 1 января 2023 года – 50 млн тенге;
- с 1 января 2024 года – 100 млн тенге;
- для коллекторского агентства, осуществляющего исключительно коллекторскую деятельность, – 50 млн тенге;
- для коллекторского агентства, прошедшего учетную регистрацию в уполномоченном органе до введения в действие настоящего постановления и осуществляющего исключительно коллекторскую деятельность:
- с 1 января 2022 года – 10 млн тенге;
- с 1 июля 2022 года – 30 млн тенге;
- с 1 января 2023 года – 50 млн тенге.
Уставный капитал коллекторского агентства составляет сумму, рассчитываемую как активы коллекторского агентства за вычетом обязательств.
Указывается, что для подтверждения оплаты минимального размера уставного капитала создаваемого коллекторского агентства к моменту его государственной регистрации (перерегистрации) коллекторское агентство представляет следующие документы:
- документ банка второго уровня (в том числе выписка о движении денег по банковским счетам клиента), подтверждающий зачисление на банковский счет денег в качестве взноса в уставный капитал коллекторского агентства и выданный не ранее 30 календарных дней до даты обращения для прохождения учетной регистрации;
- при наличии реестр участников хозяйственного товарищества либо выписка из него, выданная профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.
Постановление вводится в действие с 24 мая 2024 года.