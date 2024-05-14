Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Установлен минимальный уставный капитал для коллекторских агентств

Тенге, деньги, финансовая пирамида, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 12:07 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняло постановление от 30 апреля 2024 года, которым внесло некоторые изменения в нормативные правовые акты РК по вопросам микрофинансовой и коллекторской деятельности, сообщает Zakon.kz.

В частности, установлен минимальный размер уставного капитала для коллекторского агентства в следующем размере:

  • для коллекторского агентства, приобретающего права (требования) по договорам банковского займа или договорам о предоставлении микрокредита – 100 млн тенге;
  • для коллекторского агентства, прошедшего учетную регистрацию в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее –уполномоченный орган) до введения в действие настоящего постановления и приобретающего права (требования) по договорам банковского займа или договорам о предоставлении микрокредита:

- с 1 января 2022 года – 10 млн тенге;

- с 1 июля 2022 года – 30 млн тенге;

- с 1 января 2023 года – 50 млн тенге;

- с 1 января 2024 года – 100 млн тенге;

  • для коллекторского агентства, осуществляющего исключительно коллекторскую деятельность, – 50 млн тенге;
  • для коллекторского агентства, прошедшего учетную регистрацию в уполномоченном органе до введения в действие настоящего постановления и осуществляющего исключительно коллекторскую деятельность:

- с 1 января 2022 года – 10 млн тенге;

- с 1 июля 2022 года – 30 млн тенге;

- с 1 января 2023 года – 50 млн тенге.

Уставный капитал коллекторского агентства составляет сумму, рассчитываемую как активы коллекторского агентства за вычетом обязательств.

Указывается, что для подтверждения оплаты минимального размера уставного капитала создаваемого коллекторского агентства к моменту его государственной регистрации (перерегистрации) коллекторское агентство представляет следующие документы:

  • документ банка второго уровня (в том числе выписка о движении денег по банковским счетам клиента), подтверждающий зачисление на банковский счет денег в качестве взноса в уставный капитал коллекторского агентства и выданный не ранее 30 календарных дней до даты обращения для прохождения учетной регистрации;
  • при наличии реестр участников хозяйственного товарищества либо выписка из него, выданная профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг. 

Постановление вводится в действие с 24 мая 2024 года.

Читайте также

Обмен валют, деньги, Казахстан
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 14 мая
продукты, цены, инфляция
Цены растут: какие продукты и товары, по мнению казахстанцев, дорожают больше всего
Доллары, тенге, деньги, обмен валют
Курс доллара вырос на торгах 13 мая
Лариса Черненко
АРРФР Казахстан 2024 год Коллекторы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
судье угрожают
Судья по делу Бишимбаева все еще вынуждена ходить с охраной из-за продолжающихся угроз
Приговор Куандыку Бишимбаеву
Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы
семья Нукеновых
Отец Салтанат Нукеновой о Бишимбаеве: В обоих мирах не будет ему прощения
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: