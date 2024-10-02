Банки и МФО должны анализировать кредитоспособность ИП до выдачи займов

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 27 сентября 2024 года внесло изменения в некоторые нормативные правовые акты РК по вопросам банковской и микрофинансовой деятельности, сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила заключения договора банковского займа дополнены новым пунктом 3-2:

До выдачи банковского займа физическому лицу, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, банк проводит процедуру анализа кредитоспособности заемщика в рамках утвержденной кредитной политики.

Банк осуществляет анализ кредитоспособности заемщика до выдачи займа в размере, превышающем 2710 МРП (10 005 320 тенге в 2024 году), в случае если заемщик осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя сроком менее шести месяцев и при отсутствии оборотов от предпринимательской деятельности с учетом следующих факторов:

наличие иных источников доходов для погашения займа или гарантов;

наличие ссудной задолженности, в том числе перед другими кредиторами;

долговая нагрузка;

платежная дисциплина (кредитная история) по займам;

рейтинг заемщика в скоринговых системах банка (при наличии);

наличие иной задолженности;

остатки и операции по банковским счетам;

информация о целевом использовании денег;

наличие согласия супруга (супруги) на предоставление займа.

Банк осуществляет анализ кредитоспособности заемщика при выдаче займа в размере, превышающем 27 000 МРП (99 684 000 тенге в 2024 году), в случае если заемщик осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя сроком более шести месяцев или наличия оборотов от предпринимательской деятельности с учетом следующих факторов:

наличие оборотов (надежных и достаточных доходов) от предпринимательской деятельности;

наличие ссудной задолженности, в том числе перед другими кредиторами;

долговая нагрузка;

платежная дисциплина (кредитная история) по займам;

рейтинг заемщика в скоринговых системах банка (при наличии);

наличие иной задолженности;

остатки и операции по банковским счетам;

информация о целевом использовании денег;

наличие согласия супруга (супруги) на предоставление займа.

Также внесены изменения в Порядок заключения договора о предоставлении микрокредита. В частности, добавлен новый пункт 5 следующего содержания:

До выдачи микрокредита физическому лицу, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность (МФО), проводит процедуру анализа кредитоспособности заемщика в рамках внутренних правил предоставления микрокредитов.

МФО осуществляет анализ кредитоспособности заемщика до выдачи микрокредита в размере, превышающем 2710 МРП, на основе следующих факторов:

наличие постоянного и достаточного дохода заемщика;

наличие ссудной задолженности, в том числе перед другими кредиторами;

долговая нагрузка;

платежная дисциплина (кредитная история) по микрокредитам;

рейтинг заемщика в скоринговых системах МФО (при наличии);

наличие иной задолженности;

остатки и операции по банковским счетам (при наличии);

информация о целевом использовании денег;

наличие согласия супруга (супруги) на предоставление микрокредита.

Кроме того, с 1 декабря 2024 года банки обязали размещать в филиалах (их помещениях), при отсутствии филиалов – в центральном офисе (в месте, доступном для обозрения и ознакомления) и на интернет-ресурсе актуальную информацию о ставках и тарифах за банковские услуги, в том числе тарифы по платежам и (или) переводам денег, с указанием сведений о датах утверждения и внесения изменений в действующие ставки и тарифы, номеров внутренних документов и органа, их утвердившего (принявшего).

Соответствующее изменение внесено в Правила предоставления банковских услуг.

Помимо этого, поправки коснулись Правил предоставления микрокредитов электронным способом.

Так, в измененном п. 6 говорится, что для регистрации в личном кабинете клиент — физическое лицо вводит (прикрепляет) следующие данные:

фамилию, имя, отчество (при его наличии), указанные в документе, удостоверяющем личность, за исключением свидетельства о рождении;

индивидуальный идентификационный номер;

номер и срок действия документа, удостоверяющего личность, за исключением свидетельства о рождении;

абонентский номер устройства сотовой связи;

фотография лица в анфас на светлом фоне, с нейтральным выражением лица и закрытым ртом.

Для регистрации в личном кабинете клиент — юридическое лицо вводит (прикрепляет) следующие данные (документы в сканированном виде):

приказ о назначении руководителя исполнительного органа юридического лица или доверенность, подтверждающая полномочия лица, уполномоченного подписывать договор о предоставлении микрокредита;

фамилию, имя, отчество (при его наличии), указанные в документе, удостоверяющем личность, за исключением свидетельства о рождении, лица, уполномоченного подписывать договор о предоставлении микрокредита;

бизнес идентификационный номер клиента — юридического лица;

индивидуальный идентификационный номер лица, уполномоченного подписывать договор о предоставлении микрокредита;

номер и срок действия документа, удостоверяющего личность, за исключением свидетельства о рождении, лица, уполномоченного подписывать договор о предоставлении микрокредита;

абонентский номер устройства сотовой связи клиента — юридического лица;

фотография клиента в анфас на светлом фоне, с нейтральным выражением лица и закрытым ртом, уполномоченного подписывать договор о предоставлении микрокредита.

МФО для подтверждения регистрации клиента осуществляет сверку данных, предоставленных:

клиентом — физическим лицом: фамилию, имя, отчество (при его наличии), ИИН и фотографию клиента;

клиентом — юридическим лицом: фамилию, имя, отчество (при его наличии) и фотографию лица, указанные в документе, удостоверяющим личность, за исключением свидетельства о рождении, лица, уполномоченного подписывать договор о предоставлении микрокредита.

При регистрации клиента в личном кабинете применяется биометрическая идентификация посредством использования услуг ЦОИД или по биометрическим данным, полученным посредством устройств МФО и (или) ЭЦП клиента, представленная аккредитованным удостоверяющим центром РК.

При регистрации клиента-физического лица, зарегистрированного в качестве ИП, применение электронной цифровой подписи не требуется.

После регистрации клиента в личном кабинете последующий допуск клиента к личному кабинету осуществляется путем генерации и (или) ввода паролей или с использованием не менее одного из аутентификационных признаков (токенов, смарт-карт, одноразовых паролей).

Внесение изменений в данные об абонентском номере устройства сотовой связи клиента или реквизитов банковского счета (за исключением предоставления микрокредитов посредством терминалов), осуществляется в личном кабинете клиента с применением биометрической идентификации посредством использования услуг ЦОИД или с использованием биометрических данных клиента, полученных при регистрации клиента посредством устройств организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность и (или) электронной цифровой подписи клиента, представленной аккредитованным удостоверяющим центром Республики Казахстан.

В личном кабинете не подлежат изменению данные об ИИН или БИН клиента.

Также поправки внесены в п.9, где сказано:

Заключение договора о предоставлении микрокредита, внесение изменений и дополнений в договор о предоставлении микрокредита электронным способом между МФО и клиентом осуществляется с применением биометрической идентификации посредством использования услуг ЦОИД или с использованием биометрических данных клиента, полученных при регистрации клиента посредством устройств МФО и (или) ЭЦП клиента, представленной аккредитованным удостоверяющим центром РК.

При заключении с клиентом-физическим лицом, зарегистрированным в качестве ИП договора о предоставлении микрокредита, связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, а также при внесении изменений и дополнений в него, применение ЭЦП не требуется.

Предоставление микрокредита электронным способом осуществляется путем перевода денег с банковского счета МФО на банковский счет (платежную карточку) клиента, а также посредством выдачи клиенту наличных денег через терминал или кассу и (или) перевода микрокредита по заявлению заемщика на банковский счет юридического лица, с которым у МФО заключен договор, предусматривающий оплату за приобретаемый товар или выполненные работы, услуги заемщиком.

Перевод микрокредита по заявлению заемщика на банковский счет юридического лица, с которым у МФО заключен договор, предусматривающий оплату за приобретаемый товар или выполненные работы, услуги заемщиком, осуществляется с применением биометрической идентификации посредством использования услуг ЦОИД или с использованием биометрических данных клиента, полученных при регистрации клиента посредством устройств МФО.

Предоставление заемщику микрокредита через кассу осуществляется путем проведения визуальной идентификации клиента, получающего наличные деньги, с документом, удостоверяющим его личность (за исключением свидетельства о рождении) либо данными, подтверждающими (идентифицирующими) личность клиента, полученными посредством сервиса цифровых документов, а также предоставления доверенности, подтверждающей полномочия лица, уполномоченного на получение денег, в случае предоставления микрокредита клиенту — юридическому лицу.

Отметим, что в приведенной выше редакции пункты 6 и 9 будут действовать до 1 января 2025 года. После указанной даты будет действовать новая редакция, в которой предусмотрено, что для регистрации клиента в личном кабинете МФО, а также при заключении договора о предоставлении микрокредита, внесении в него изменений и дополнений потребуется и биометрическая идентификация и ЭЦП (сейчас допускается использовать либо одно либо другое).

Постановление введено в действие с 1 октября 2024 года, за исключением отдельных норм, которые вводятся в действие с 1 декабря 2024 года и 1 января 2025 года.