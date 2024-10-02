Банки и МФО должны анализировать кредитоспособность ИП до выдачи займов
В частности, Правила заключения договора банковского займа дополнены новым пунктом 3-2:
До выдачи банковского займа физическому лицу, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, банк проводит процедуру анализа кредитоспособности заемщика в рамках утвержденной кредитной политики.
Банк осуществляет анализ кредитоспособности заемщика до выдачи займа в размере, превышающем 2710 МРП (10 005 320 тенге в 2024 году), в случае если заемщик осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя сроком менее шести месяцев и при отсутствии оборотов от предпринимательской деятельности с учетом следующих факторов:
- наличие иных источников доходов для погашения займа или гарантов;
- наличие ссудной задолженности, в том числе перед другими кредиторами;
- долговая нагрузка;
- платежная дисциплина (кредитная история) по займам;
- рейтинг заемщика в скоринговых системах банка (при наличии);
- наличие иной задолженности;
- остатки и операции по банковским счетам;
- информация о целевом использовании денег;
- наличие согласия супруга (супруги) на предоставление займа.
Банк осуществляет анализ кредитоспособности заемщика при выдаче займа в размере, превышающем 27 000 МРП (99 684 000 тенге в 2024 году), в случае если заемщик осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя сроком более шести месяцев или наличия оборотов от предпринимательской деятельности с учетом следующих факторов:
- наличие оборотов (надежных и достаточных доходов) от предпринимательской деятельности;
- наличие ссудной задолженности, в том числе перед другими кредиторами;
- долговая нагрузка;
- платежная дисциплина (кредитная история) по займам;
- рейтинг заемщика в скоринговых системах банка (при наличии);
- наличие иной задолженности;
- остатки и операции по банковским счетам;
- информация о целевом использовании денег;
- наличие согласия супруга (супруги) на предоставление займа.
Также внесены изменения в Порядок заключения договора о предоставлении микрокредита. В частности, добавлен новый пункт 5 следующего содержания:
До выдачи микрокредита физическому лицу, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность (МФО), проводит процедуру анализа кредитоспособности заемщика в рамках внутренних правил предоставления микрокредитов.
МФО осуществляет анализ кредитоспособности заемщика до выдачи микрокредита в размере, превышающем 2710 МРП, на основе следующих факторов:
- наличие постоянного и достаточного дохода заемщика;
- наличие ссудной задолженности, в том числе перед другими кредиторами;
- долговая нагрузка;
- платежная дисциплина (кредитная история) по микрокредитам;
- рейтинг заемщика в скоринговых системах МФО (при наличии);
- наличие иной задолженности;
- остатки и операции по банковским счетам (при наличии);
- информация о целевом использовании денег;
- наличие согласия супруга (супруги) на предоставление микрокредита.
Кроме того, с 1 декабря 2024 года банки обязали размещать в филиалах (их помещениях), при отсутствии филиалов – в центральном офисе (в месте, доступном для обозрения и ознакомления) и на интернет-ресурсе актуальную информацию о ставках и тарифах за банковские услуги, в том числе тарифы по платежам и (или) переводам денег, с указанием сведений о датах утверждения и внесения изменений в действующие ставки и тарифы, номеров внутренних документов и органа, их утвердившего (принявшего).
Соответствующее изменение внесено в Правила предоставления банковских услуг.
Помимо этого, поправки коснулись Правил предоставления микрокредитов электронным способом.
Так, в измененном п. 6 говорится, что для регистрации в личном кабинете клиент — физическое лицо вводит (прикрепляет) следующие данные:
- фамилию, имя, отчество (при его наличии), указанные в документе, удостоверяющем личность, за исключением свидетельства о рождении;
- индивидуальный идентификационный номер;
- номер и срок действия документа, удостоверяющего личность, за исключением свидетельства о рождении;
- абонентский номер устройства сотовой связи;
- фотография лица в анфас на светлом фоне, с нейтральным выражением лица и закрытым ртом.
Для регистрации в личном кабинете клиент — юридическое лицо вводит (прикрепляет) следующие данные (документы в сканированном виде):
- приказ о назначении руководителя исполнительного органа юридического лица или доверенность, подтверждающая полномочия лица, уполномоченного подписывать договор о предоставлении микрокредита;
- фамилию, имя, отчество (при его наличии), указанные в документе, удостоверяющем личность, за исключением свидетельства о рождении, лица, уполномоченного подписывать договор о предоставлении микрокредита;
- бизнес идентификационный номер клиента — юридического лица;
- индивидуальный идентификационный номер лица, уполномоченного подписывать договор о предоставлении микрокредита;
- номер и срок действия документа, удостоверяющего личность, за исключением свидетельства о рождении, лица, уполномоченного подписывать договор о предоставлении микрокредита;
- абонентский номер устройства сотовой связи клиента — юридического лица;
- фотография клиента в анфас на светлом фоне, с нейтральным выражением лица и закрытым ртом, уполномоченного подписывать договор о предоставлении микрокредита.
МФО для подтверждения регистрации клиента осуществляет сверку данных, предоставленных:
- клиентом — физическим лицом: фамилию, имя, отчество (при его наличии), ИИН и фотографию клиента;
- клиентом — юридическим лицом: фамилию, имя, отчество (при его наличии) и фотографию лица, указанные в документе, удостоверяющим личность, за исключением свидетельства о рождении, лица, уполномоченного подписывать договор о предоставлении микрокредита.
При регистрации клиента в личном кабинете применяется биометрическая идентификация посредством использования услуг ЦОИД или по биометрическим данным, полученным посредством устройств МФО и (или) ЭЦП клиента, представленная аккредитованным удостоверяющим центром РК.
При регистрации клиента-физического лица, зарегистрированного в качестве ИП, применение электронной цифровой подписи не требуется.
После регистрации клиента в личном кабинете последующий допуск клиента к личному кабинету осуществляется путем генерации и (или) ввода паролей или с использованием не менее одного из аутентификационных признаков (токенов, смарт-карт, одноразовых паролей).
Внесение изменений в данные об абонентском номере устройства сотовой связи клиента или реквизитов банковского счета (за исключением предоставления микрокредитов посредством терминалов), осуществляется в личном кабинете клиента с применением биометрической идентификации посредством использования услуг ЦОИД или с использованием биометрических данных клиента, полученных при регистрации клиента посредством устройств организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность и (или) электронной цифровой подписи клиента, представленной аккредитованным удостоверяющим центром Республики Казахстан.
В личном кабинете не подлежат изменению данные об ИИН или БИН клиента.
Также поправки внесены в п.9, где сказано:
Заключение договора о предоставлении микрокредита, внесение изменений и дополнений в договор о предоставлении микрокредита электронным способом между МФО и клиентом осуществляется с применением биометрической идентификации посредством использования услуг ЦОИД или с использованием биометрических данных клиента, полученных при регистрации клиента посредством устройств МФО и (или) ЭЦП клиента, представленной аккредитованным удостоверяющим центром РК.
При заключении с клиентом-физическим лицом, зарегистрированным в качестве ИП договора о предоставлении микрокредита, связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, а также при внесении изменений и дополнений в него, применение ЭЦП не требуется.
Предоставление микрокредита электронным способом осуществляется путем перевода денег с банковского счета МФО на банковский счет (платежную карточку) клиента, а также посредством выдачи клиенту наличных денег через терминал или кассу и (или) перевода микрокредита по заявлению заемщика на банковский счет юридического лица, с которым у МФО заключен договор, предусматривающий оплату за приобретаемый товар или выполненные работы, услуги заемщиком.
Перевод микрокредита по заявлению заемщика на банковский счет юридического лица, с которым у МФО заключен договор, предусматривающий оплату за приобретаемый товар или выполненные работы, услуги заемщиком, осуществляется с применением биометрической идентификации посредством использования услуг ЦОИД или с использованием биометрических данных клиента, полученных при регистрации клиента посредством устройств МФО.
Предоставление заемщику микрокредита через кассу осуществляется путем проведения визуальной идентификации клиента, получающего наличные деньги, с документом, удостоверяющим его личность (за исключением свидетельства о рождении) либо данными, подтверждающими (идентифицирующими) личность клиента, полученными посредством сервиса цифровых документов, а также предоставления доверенности, подтверждающей полномочия лица, уполномоченного на получение денег, в случае предоставления микрокредита клиенту — юридическому лицу.
Отметим, что в приведенной выше редакции пункты 6 и 9 будут действовать до 1 января 2025 года. После указанной даты будет действовать новая редакция, в которой предусмотрено, что для регистрации клиента в личном кабинете МФО, а также при заключении договора о предоставлении микрокредита, внесении в него изменений и дополнений потребуется и биометрическая идентификация и ЭЦП (сейчас допускается использовать либо одно либо другое).
Постановление введено в действие с 1 октября 2024 года, за исключением отдельных норм, которые вводятся в действие с 1 декабря 2024 года и 1 января 2025 года.