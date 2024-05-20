Тенге против доллара: долларовые депозиты в банках Казахстана продолжают снижаться

Как изменилась динамика депозитов по итогам апреля и каким образом распределились доли тенговых депозитов и вкладов в иностранной валюте, в материале Zakon.kz.

По итогам апреля объем депозитов в банках Казахстана снизился на 0,54% (или 185,4 млрд тенге), до 34,3 трлн тенге, следует из статистики, опубликованной Нацбанком РК. Это произошло после роста в предыдущие два месяца.

Фото: Zakon.kz

Так, в феврале депозиты приросли на 1% по сравнению с январем, до 34,1 трлн тенге, в марте еще на 0,97%, до 34,5 трлн тенге. Стоит отметить, что в годовом выражении вклады выросли на 13,2% (по сравнению с апрелем 2023 года). При этом доля тенговых депозитов в апреле 2024 года выросла до 77,6% (77% в марте), вклады в иностранной валюте составили 22,4% от общего объема депозитов.

Фото: Zakon.kz

Согласно статданным Нацбанка, снижение в апреле произошло преимущественно за счет сокращения доли депозитов в иностранной валюте (–2,86% за месяц) – с 7,9 трлн до 7,7 трлн тенге. Их них вклады физлиц уменьшились на 1,5%, а депозиты небанковских юридических лиц на 4,2% – с 3,9 трлн до 3,7 трлн тенге. Отметим, что вклады в инвалюте снижаются второй месяц подряд, после небольшого "скачка" в феврале до почти 8 трлн тенге с 7,8 трлн в январе.

Фото: Zakon.kz

Депозиты в национальной валюте, напротив, прибавили 0,14% за апрель. При этом в структуре тенговых депозитов вклады небанковских юридических лиц снизились на 1,58% – с 11,8 трлн до 11,6 трлн тенге. Депозиты физических лиц выросли на 1,53% – с 14,7 трлн в марте до почти 15 трлн тенге в апреле. При этом с января вклады физлиц в нацвалюте выросли на 4,74%.