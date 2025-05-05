Обменный курс в апреле: какие валюты выросли более, чем на 40 тенге

Как изменилась динамика курсов иностранных валют в апреле, и какие из них продемонстрировали наибольшее удорожание – в материале Zakon.kz.

По итогам апреля 2025 года, официальный обменный курс доллара составил 514,6 тенге. По сравнению с мартом курс вырос на 3,3% (с 497,9 тенге).

Фото: Zakon.kz

Более существенный рост наблюдался у евро – почти на 7,5% (более, чем на 40 тенге) за месяц до 576,79 тенге за единицу валюты. Российский рубль прибавил 6,7% и составил 6,18 тенге. Курс китайского юаня изменился менее существенно, всего +2,6%, его курс составил 70,5 тенге.

Отметим, что помимо евро, на несколько десятков тенге за апрель выросли обменные курсы и других иностранных валют. Среди них лидером стал кувейтский динар, который увеличился на 60,7 тенге (+3,7% за месяц). Далее следует швейцарский франк, подорожавший на 53,06 тенге (+9,4%). Также стоит отметить фунт стерлингов Соединенного Королевства, чей обменный курс вырос на 34,3 тенге (5,3%), и канадский доллар – он прибавил 20,6 тенге в апреле (+5,9%).

Обратим внимание, что в апреле ни одна из валют не ослабла по отношению к тенге. Хотя такой тренд наблюдался в предыдущие месяцы. К примеру, за январь–март наиболее заметное снижение продемонстрировала турецкая лира – ее обменный курс упал на 8,7%, составив 13,4 тенге в марте.

Более чем на 5% снизились курсы дирхама ОАЭ – до 135,6 тенге, азербайджанского маната – до 293,8 тенге, индийской рупии – до 5,7 тенге, кыргызский сом также подешевел до 5,7 тенге. Ну, а больше других валют с января по март подешевел кувейтский динар с 1701,55 до 1615,89 тенге.

Фото: Zakon.kz

В процентном выражении в апреле, наиболее существенно вырос официальный обменный курс на 9,4%. Более, чем на 7% подорожали валюты ряда европейских стран. В частности, шведская крона на 7,8% (52,6 тенге), датская и чешская крона прибавили по 7,4% (77,2 и 23,04 тенге, соответственно). Также, на 7,2% (до 29,68 тенге) вырос молдавский лей. Добавим, что за месяц практически не изменился курс турецкой лиры и южноафриканского рэнда.

Ранее, Zakon.kz сообщал, насколько вырос курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 5 мая.