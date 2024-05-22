Доллар стабилизировался на торгах 22 мая

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 441,79 тенге (+0,06), передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 60,86 тенге (-0,11).

Нацбанк установил курс евро в 480,02 тенге, рубля – 4,88 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 442,1-443,7 тенге, евро – по 478-482 тенге, российские рубли – по 4,85-4,93 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 22 мая.

Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 1,40%, до 81,71 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подешевели на 1,44%, до 77,53 доллара за баррель.