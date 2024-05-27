Доллар слегка подешевел на торгах 27 мая

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 442,84 тенге, снизившись на 0,30 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также слегка подрос и составил 61,08 тенге (+0,06).

Нацбанк установил курс евро в 480,39 тенге, рубля – в 4,94 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 442,5-444,1 тенге, евро – по 481-482,5 тенге, российские рубли – по 4,91-4,99 тенге.

Между тем мировые цены на нефть выросли на торгах 27 мая.

Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на август на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,21%, до 82,01 доллара за баррель.

В США основных торгов на бирже не проводится в связи с Днем поминовения.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 0,32%, до 77,87 доллара за баррель.