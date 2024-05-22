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Механизмы использования денег из Нацфонда хотят ужесточить в Казахстане

Механизмы использования денег из Нацфонда хотят ужесточить в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 18:18 Фото: Zakon.kz
Вице-министр финансов Даурен Темирбеков в Сенате 22 мая рассказал об условиях изъятия денег из Нацфонда Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Сената Сергей Карплюк, ссылаясь на выводы Высшей аудиторской палаты по использованию средств Нацфонда, указал на нестабильность политики по использованию средств нацфонда в долгосрочной перспективе. По его словам, с момента его создания приняты четыре концепции.

При этом он напомнил, что 8 мая 2024 года глава государства подписал Указ "О введении запрета на привлечение государственного финансирования из Нацфонда на льготных условиях для субъектов квазигосударственного сектора". Сенатор поинтересовался, о каких проектах в этом случае идет речь. 

"По алгоритму, по механизму, как эти проекты будут отбираться. Предполагается, что будет это проходить в несколько этапов. На первом этапе будет учитываться именно стратегическая важность этого проекта. Там будут задействованы отраслевые органы, Министерство национальной экономики, чтобы посмотреть, насколько оно соответствует стратегическим целям, стратегическим документам", – пояснил вице-министр финансов Даурен Темирбеков.

После этого, по его словам, уже будет создаваться комиссия на уровне Национального банка, куда войдут также представители МНЭ, Минфина, холдинга "Байтерек", всех финансовых институтов. Созданная комиссия проведет комплексную проверку этого проекта.

"Будут смотреть, есть ли альтернативные механизмы финансирования, также риски, связанные с этим проектом. И здесь будет обсуждаться вопрос в части установления предельного лимита, сколько средств будет выделено из Национального фонда, сколько средств будет привлечено из альтернативных источников финансирования. Пока еще это не положено на бумагу, имеется в виду на законодательном уровне не закреплено, но работа уже начата, в ближайшее время в соответствии с указом о либерализации мы эту работу продолжим и завершим в ближайшее время", – резюмировал вице-министр.

Отмечается, что перечень проектов на сегодня еще не сформирован.

Ранее стало известно, что Нацбанк планирует продать из Нацфонда до 850 млн долларов. 

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