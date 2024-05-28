Курс рубля к осени может значительно вырасти – прогноз экономиста
Рубль начал укрепление в понедельник, 27 мая. На Московской бирже доллар "просел" на 90,5 копеек до 88,62 рубля, а евро потерял 1,02 рубля, опустившись до 96,28 рубля. Соответственно, российская валюта выросла и по отношению к тенге до 5 тенге впервые с конца зимы.
Причин роста рубля несколько. Как считают аналитики, это обычное дело перед периодом выплаты крупных налогов в российский бюджет. Начало выплат назначено на 28 мая. Российским компаниям предстоит выплатить НДФЛ, НДПИ, НДС, налог на прибыль и страховые взносы. Это всегда увеличивает спрос на рубли. Кроме этого, рубль поддержали и другие факторы: жесткая денежно-кредитная политика Центробанка РФ и высокие цены на нефть.
Курс рубля к тенге за неделю. Фото: investing.com
Есть и политические моменты, которые "подстегнули" курс рубля, - считает казахстанский экономист Тулеген Аскаров. Прежде всего, это связано с деятельностью руководства России.
"Рост рубля начался после 7 мая – то есть после инаугурации Владимира Путина и назначения нового правительства РФ. На курс российской валюты повлияли и два зарубежных визита Путина. Сначала - поездка в КНР, где президенту России был оказан очень теплый прием и поддержка, затем – двухдневное посещение Узбекистана, где были достигнуты очень важные двусторонние договоренности. Это не могло не сказаться на курсе рубля".Тулеген Аскаров
По мнению Аскарова, рубль продолжит свое укрепление, прежде всего, по отношению к тенге и дальше, если не будет каких-то новых шоков. К осени рубль может вырасти до 5,5 тенге, что, впрочем, не является критичным.
"Россиянам выгодно, когда национальные валюты стран Центральной Азии слабеют. Это послужит дополнительным стимулом вливания средств в экономики этих стран, прежде всего, Казахстана и Узбекистана".Тулеген Аскаров
Начало крупного инвестирования мы как раз и наблюдаем сегодня, - говорит экономист. Это и строительство электростанций в Казахстане, это и масштабный рост экспорта российского сырья в Узбекистан, в частности, проект по увеличению пропускной способности трубопровода "Средняя Азия - Центр".
В целом же курс рубля на отметке 5 тенге (плюс-минус 0,5 тенге) для Казахстана сегодня самый оптимальный вариант. Ведь слишком дорогой рубль разгоняет нашу инфляцию, а слишком слабый рубль делает российские товары дешевле и тормозит наше производство, считает эксперт.
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