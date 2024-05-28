Курс рубля к осени может значительно вырасти – прогноз экономиста

Российский рубль во вторник 28 мая 2024 года преодолел «психологическую» отметку в 5 тенге. Кроме этого, российская валюта продолжает крепнуть к доллару, евро и юаню. Что будет дальше с курсом рубля, эксперты рассказали Zakon.kz.

Рубль начал укрепление в понедельник, 27 мая. На Московской бирже доллар "просел" на 90,5 копеек до 88,62 рубля, а евро потерял 1,02 рубля, опустившись до 96,28 рубля. Соответственно, российская валюта выросла и по отношению к тенге до 5 тенге впервые с конца зимы.

Причин роста рубля несколько. Как считают аналитики, это обычное дело перед периодом выплаты крупных налогов в российский бюджет. Начало выплат назначено на 28 мая. Российским компаниям предстоит выплатить НДФЛ, НДПИ, НДС, налог на прибыль и страховые взносы. Это всегда увеличивает спрос на рубли. Кроме этого, рубль поддержали и другие факторы: жесткая денежно-кредитная политика Центробанка РФ и высокие цены на нефть.

Курс рубля к тенге за неделю. Фото: investing.com

Есть и политические моменты, которые "подстегнули" курс рубля, - считает казахстанский экономист Тулеген Аскаров. Прежде всего, это связано с деятельностью руководства России.

"Рост рубля начался после 7 мая – то есть после инаугурации Владимира Путина и назначения нового правительства РФ. На курс российской валюты повлияли и два зарубежных визита Путина. Сначала - поездка в КНР, где президенту России был оказан очень теплый прием и поддержка, затем – двухдневное посещение Узбекистана, где были достигнуты очень важные двусторонние договоренности. Это не могло не сказаться на курсе рубля". Тулеген Аскаров

По мнению Аскарова, рубль продолжит свое укрепление, прежде всего, по отношению к тенге и дальше, если не будет каких-то новых шоков. К осени рубль может вырасти до 5,5 тенге, что, впрочем, не является критичным.

"Россиянам выгодно, когда национальные валюты стран Центральной Азии слабеют. Это послужит дополнительным стимулом вливания средств в экономики этих стран, прежде всего, Казахстана и Узбекистана". Тулеген Аскаров

Начало крупного инвестирования мы как раз и наблюдаем сегодня, - говорит экономист. Это и строительство электростанций в Казахстане, это и масштабный рост экспорта российского сырья в Узбекистан, в частности, проект по увеличению пропускной способности трубопровода "Средняя Азия - Центр".

В целом же курс рубля на отметке 5 тенге (плюс-минус 0,5 тенге) для Казахстана сегодня самый оптимальный вариант. Ведь слишком дорогой рубль разгоняет нашу инфляцию, а слишком слабый рубль делает российские товары дешевле и тормозит наше производство, считает эксперт.