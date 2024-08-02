Какой курс доллара и рубля нас ожидает в августе – прогнозы экспертов

В июле курс тенге продолжил падение практически ко всем мировым валютам. По сравнению с июнем тенге ослабел к доллару на 4,4%, к евро - на 5,1%, к рублю - на 5,2%, к юаню - на 4,3%. Это самый длинный период снижения курса нашей валюты за три года, сообщает Zakon.kz.

Примечательно то, что в июле курс национальной валюты РК испытывал небольшую волатильность. 8 июля стоимость доллара превысила отметку в 480 тенге, а к концу месяца вернулся к уровню 474.71 тенге.

Почему же тенге падает три месяца подряд? Аналитики Первого кредитного бюро полагают, что виной тому три причины.

С одной стороны, НБРК утверждает, что в прошлые месяцы тенге переукрепился из-за повышенных объемов продаж валюты из Национального фонда для трансфертов в бюджет, а теперь без этой поддержки стал возвращаться к привычным значениям.

С другой стороны, в июле из Нацфонда продали больше долларов, чем в июне, а в интересах ЕНПФ купили немного меньше, то есть нетто-объемы продаж валюты чуть подпрыгнули, и курс немного снизился.

С третьей стороны, в игру вмешалась довольно запутанная схема с покупкой акций "Казатомпрома" у фонда "Самрук-Казына" для Нацфонда, опять же для финансирования бюджета, на общую сумму в 467,4 млрд тенге. В рамках сделки валюта из НФ конвертируется в золотовалютные резервы НБРК, причем тенге для этого эмитируются, а потом Нацбанк постепенно продает валюту на рынке, соответственно, скупая тенге. К этой продаже валюты Нацбанк уже приступил, в июле из золотовалютных резервов было продано 115 млн долларов.

Динамика валютного курса в РК за три месяца. Фото: investfunds

Что же будет в августе? По предварительным прогнозным заявкам правительства РК на выделение трансфертов в республиканский бюджет в августе 2024 года ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 500 до 600 млн долларов. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в августе ожидается в размере от 200 до 250 млн долларов.

Другими словами, объемы продажи валюты в августе вырастут почти в два раза по сравнению с июньскими объемами и достигнут уровня апреля-мая 2024 года, — утверждает экономист Кирилл Родионов.

"Ожидать, что курс доллара из-за этого вернется к майским показателям нельзя, однако, можно предположить, что в августе доллар будет стоить не более 470 тенге". Кирилл Родионов

Характерно, что в начале августа на курс тенге почти не будут влиять цены на нефть (если, конечно, не случиться чего-нибудь непредвиденного на Ближнем Востоке). Но на формирование валютного курса может вмешаться еще один фактор – сильно укрепившийся российский рубль.

Как полагают эксперты AERC, обменный курс валютной пары доллар/рубль составит и не сможет опуститься ниже 91 рубля.

Улучшение предпосылки по курсу российского рубля к американской валюте связано с наблюдаемым профицитом торгового баланса РФ, который достиг 33,8 млрд долларов в 1 квартале 2024 года и 34,0 млрд долларов во 2 квартале. Общий счет текущих операций также остается профицитным: в январе-мае этого года профицит счета текущих операций увеличился до 38,1 млрд долларов.

Все это говорит о том, что рубль не сдаст своих позиций в августе и его курс будет колебаться в районе 5,5-5,6 тенге за рубль.