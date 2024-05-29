Единый накопительный пенсионный фонд представил отчет об управлении пенсионными активами. Куда инвестировали пенсионные накопления казахстанцев в этом году, в материале Zakon.kz.

Cогласно данным фонда, общий объем пенсионных активов на 1 мая 2024 года составил 18 983,1 млрд тенге. Из них активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Нацбанка РК, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов составили 18 878,61 млрд тенге. Объем активов сформированных за счет обязательных пенсионных взносов – 57,18 млрд тенге.

Пенсионные активы, которые находятся у управляющих инвестиционным портфелем составили более 47,3 млрд тенге.

Что касается портфеля активов, которые находятся под управлением Нацбанка, то основную долю (47,02%) в нем занимают государственные ценные бумаги (ГЦБ) Министерства финансов РК. Их стоимость по состоянию на 1 мая 2024 года увеличилась на 95,45 млрд. тенге и составила 8 876,68 млрд тенге.

Фото: Zakon.kz

Отмечается, что в рассматриваемом периоде были приобретены ГЦБ Министерства финансов РК в объеме 221 млрд тенге по номинальной стоимости со средневзвешенной доходностью 12,13% годовых. Также была реализована часть еврооблигаций ГЦБ Министерства финансов РК в объеме 9,03 млрд. тенге, и осуществлено погашение ГЦБ Министерства финансов РК в объеме 9,56 млрд тенге.



Стоимость ГЦБ иностранных государств в субпортфеле ликвидности за отчетный месяц увеличилась на 248,67 млрд тенге и составила 665,32 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 3,52%.

Фото: Zakon.kz

Инвестиции в облигации квазигосударственных компаний составили 9,66% от всего портфеля. Их стоимость уменьшилась на 3,44 млрд тенге и составила 1 823,79 млрд тенге.

Депозиты в банках второго уровня заняли лишь 1,03% от портфеля. Стоимость вкладов в БВУ РК, имеющих средневзвешенный срок погашения 0,38 лет к 1 мая увеличилась на 1,21 млрд тенге и составила 195,19 млрд тенге. К слову доля облигаций БВУ оказалась выше – 4,26%.

В отчете ЕНПФ также указано, что доля акций и депозитарных расписок эмитентов РК составила 1,97%, МФО – 1,91%, депозиты Нацбанка РК – 1,78%.

"Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, по состоянию на 1 мая 2024 г. выглядит так: инвестиции в национальной валюте – 66,34%, в долларах США – 33,66% портфеля пенсионных активов", – говорится в отчете ЕНПФ.

Кроме этого, в кратком обзоре инвестиционной деятельности "ЕНПФ" сказано, что в результате инвестдеятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода за период с 1 января 2024 года по 30 апреля 2024 года составил 531,1 млрд тенге.

При этом чистый инвестиционный доход казахстанцев за четыре месяца 2024 года составил 517,6 млрд тенге. Это на 48,6 млрд тенге или 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.