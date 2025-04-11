Некоторых казахстанцев призвали забрать пенсионные накопления

В АО "Единый накопительный пенсионный фонд" сегодня, 11 апреля 2025 года, обратились к некоторым казахстанцам по поводу пенсионных накоплений, сообщает Zakon.kz.

Граждан, которые собрались на постоянное место жительства (ПМЖ) в другую страну, призвали не забыть забрать пенсионные накопления.

"Пенсионные выплаты из ЕНПФ в связи с выездом на ПМЖ за пределы Казахстана могут воспользоваться иностранцы и лица без гражданства, выехавшие на ПМЖ за пределы страны, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ за счет обязательных, обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОПВ, ОППВ) и ДПВ и представившие документы согласно казахстанскому законодательству". Пресс-служба ЕНПФ

Также в фонде напомнили, как оформить выплату:

Лично обратиться в офис ЕНПФ с заграничным паспортом и реквизитами банковского счета. Представитель (поверенное лицо) выезжающего на ПМЖ может лично обратиться в офис ЕНПФ с пакетом документов. Отправить все необходимые документы почтой в один из филиалов ЕНПФ.

Отмечается, что на сайте ЕНПФ размещен список документов в зависимости от способа подачи, а также образцы заявлений и доверенности. Также доступна услуга "Предварительная проверка документов на выплату".

"Важно: Пенсионные накопления переводятся только на актуальный банковский счет самого получателя. Выплата на счет представителя, опекуна не допускается". Пресс-служба ЕНПФ

28 марта 2025 года в АО "Единый накопительный пенсионный фонд" казахстанцев предупредили о мошенниках.