Некоторых казахстанцев призвали забрать пенсионные накопления
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В АО "Единый накопительный пенсионный фонд" сегодня, 11 апреля 2025 года, обратились к некоторым казахстанцам по поводу пенсионных накоплений, сообщает Zakon.kz.
Граждан, которые собрались на постоянное место жительства (ПМЖ) в другую страну, призвали не забыть забрать пенсионные накопления.
"Пенсионные выплаты из ЕНПФ в связи с выездом на ПМЖ за пределы Казахстана могут воспользоваться иностранцы и лица без гражданства, выехавшие на ПМЖ за пределы страны, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ за счет обязательных, обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОПВ, ОППВ) и ДПВ и представившие документы согласно казахстанскому законодательству".Пресс-служба ЕНПФ
Также в фонде напомнили, как оформить выплату:
- Лично обратиться в офис ЕНПФ с заграничным паспортом и реквизитами банковского счета.
- Представитель (поверенное лицо) выезжающего на ПМЖ может лично обратиться в офис ЕНПФ с пакетом документов.
- Отправить все необходимые документы почтой в один из филиалов ЕНПФ.
Отмечается, что на сайте ЕНПФ размещен список документов в зависимости от способа подачи, а также образцы заявлений и доверенности. Также доступна услуга "Предварительная проверка документов на выплату".
"Важно: Пенсионные накопления переводятся только на актуальный банковский счет самого получателя. Выплата на счет представителя, опекуна не допускается".Пресс-служба ЕНПФ
28 марта 2025 года в АО "Единый накопительный пенсионный фонд" казахстанцев предупредили о мошенниках.
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