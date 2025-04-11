#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
515.18
570.66
6.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
515.18
570.66
6.06
Общество

Некоторых казахстанцев призвали забрать пенсионные накопления

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 17:16 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В АО "Единый накопительный пенсионный фонд" сегодня, 11 апреля 2025 года, обратились к некоторым казахстанцам по поводу пенсионных накоплений, сообщает Zakon.kz.

Граждан, которые собрались на постоянное место жительства (ПМЖ) в другую страну, призвали не забыть забрать пенсионные накопления.

"Пенсионные выплаты из ЕНПФ в связи с выездом на ПМЖ за пределы Казахстана могут воспользоваться иностранцы и лица без гражданства, выехавшие на ПМЖ за пределы страны, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ за счет обязательных, обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОПВ, ОППВ) и ДПВ и представившие документы согласно казахстанскому законодательству".Пресс-служба ЕНПФ

Также в фонде напомнили, как оформить выплату:

  1. Лично обратиться в офис ЕНПФ с заграничным паспортом и реквизитами банковского счета.
  2. Представитель (поверенное лицо) выезжающего на ПМЖ может лично обратиться в офис ЕНПФ с пакетом документов.
  3. Отправить все необходимые документы почтой в один из филиалов ЕНПФ.

Отмечается, что на сайте ЕНПФ размещен список документов в зависимости от способа подачи, а также образцы заявлений и доверенности. Также доступна услуга "Предварительная проверка документов на выплату".

"Важно: Пенсионные накопления переводятся только на актуальный банковский счет самого получателя. Выплата на счет представителя, опекуна не допускается".Пресс-служба ЕНПФ

28 марта 2025 года в АО "Единый накопительный пенсионный фонд" казахстанцев предупредили о мошенниках.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Сильные осадки, град и заморозки: прогноз погоды на 12 апреля в Казахстане
Общество
18:07, Сегодня
Сильные осадки, град и заморозки: прогноз погоды на 12 апреля в Казахстане
Победители WorldSkills из Алматы могут принять участие в международном чемпионате в Шанхае в 2026 году
Общество
17:58, Сегодня
Победители WorldSkills из Алматы могут принять участие в международном чемпионате в Шанхае в 2026 году
Руководитель ДЭР по Алматы провел лекции по финансовой безопасности
Общество
17:47, Сегодня
Руководитель ДЭР по Алматы провел лекции по финансовой безопасности
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: