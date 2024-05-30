Будет ли снижение: какое решение по базовой ставке может принять Нацбанк

В последний день мая Национальный банк РК озвучит очередное решение по базовой ставке. Будет ли ставка понижена или останется на прежнем уровне и что будет влиять на решение регулятора, Zakon.kz рассказали эксперты.

В апреле Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК сохранил базовую ставку на уровне 14,75% годовых с коридором +/– 1 процентных пункта. Надо отметить, что с января ставка снизилась на 0,5% (с 15,25%). При этом, по апрельским оценкам регулятора, "пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики все еще ограничено".

Финансовые эксперты полагают, что в текущих условиях возможность для небольшого снижения ставки имеется. Финансист Расул Рысмамбетов полагает, что Нацбанк может снизить ставку, однако не более, чем на 0,25%.

Аналитик Арман Бейсембаев отметил, что есть определенные факторы, которые говорят против решения о снижении ставки.

"Нацбанк намекнул на то, что его беспокоят идущие из Нацфонда транши на покрытие дефицита бюджета, плюс паводки, которые требуют дополнительных расходов из бюджета. Есть опасения, что это станет проинфляционным фактором. А значит, с большой долей вероятности, ставку оставят на прежнем уровне". Арман Бейсембаев

Тем не менее, с учетом апрельских данных по инфляции, возможность для понижения ставки сохраняется, и в теории Нацбанк может понизить ставку на 0,5 процентных пункта.

Добавим, что, согласно майскому опросу Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), половина экспертов финрынка считают, что данные по инфляции позволяют перейти к циклу снижения базовой ставки. При этом вторая половина представителей финсектора, напротив, ожидает сохранения базовой ставки на текущем уровне в 14,75%.

На что будет опираться Нацбанк при принятии решения?

Финансовый эксперт Талгат Игликов также предполагает, что Нацбанк все же сохранит ставку на нынешнем уровне.

"Основные причины для этого заключаются в продолжающемся инфляционном давлении и внешних экономических рисках. В условиях глобальной неопределенности, вызванной изменениями в мировой экономике, а также возможными колебаниями цен на нефть, Нацбанк РК будет стремиться поддерживать стабильность и предсказуемость в денежно-кредитной политике", – пояснил Талгат Игликов.

Основным фактором, сдерживающим снижение, остается как раз-таки высокий уровень инфляции, который сохраняется на протяжении последних месяцев, говорит эксперт. То есть, если инфляционные ожидания останутся высокими, вероятность снижения ставки будет минимальной.

Дополнительное давление оказывают внешние экономические риски и волатильность на мировых рынках, включая изменение цен на нефть. Соответственно, регулятору необходимо учитывать эти причины при принятии решений, чтобы избежать возможных негативных последствий для финансовой стабильности страны, прокомментировал финансист.

Помимо этого, одним из определяющих факторов для принятия решения по ставке будет состояние экономического роста. Эксперт заключил, что в случае, если экономика продемонстрирует устойчивое восстановление, то это может создать пространство для снижения ставки.