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Какое решение по базовой ставке может принять Нацбанк

базовая ставка, кредиты, нацбанк, проценты, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 10:11 Фото: Freepik
В пятницу, 12 апреля, Национальный банк Казахстана сделает очередной заявление по базовой ставке. Мнениями о том, какое решение может принять финансовый регулятор с Zakon.kz поделились эксперты.

В феврале комитет по денежно–кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку на 50 базисных пунктов до 14,75%

При этом, в Нацбанке отметили, что в существующих на тот момент условиях пространство для смягчения денежно–кредитной политики было "существенно ограничено".

"Сложившийся баланс факторов инфляции, динамика ее текущих (месячных) темпов и неопределенность параметров фискальной политики обуславливают высокую вероятность сохранения базовой ставки на достигнутом уровне в рамках ближайших решений", – говорилось в официальном сообщении регулятора.

Однако эксперты финрынка не исключают, что Нацбанк может снизить ставку и в этот раз.

Так, 37% экспертов опрошенных Ассоциацией финансистов Казахстана видят потенциал для дальнейшего снижения ставки до 14,5–14,25%. При этом большая часть или 63% ожидают сохранения базой ставки на заседании 12 апреля.

"Эксперты считают, что пространство для снижения базовой ставки в ближайшее 12 месяцев остается высоким –275 базисных пунктов и может быть использовано при смещении баланса рисков в дезинфляционную сторону". АФК

Снижение – неизбежно

Мурат Кастаев полагает, что у Нацбанка более чем достаточно пространства для снижения ставки. Так, годовая инфляция замедлилась до 9,1% и потому сейчас реальная ставка составляет 5,65% (разница между инфляцией и базовой ставкой). По мнению эксперта это довольно много и является признаком существенно жесткой монетарной политики.

"Я считаю, что снижение базовой ставки Нацбанком является необходимым и неизбежным, для меня лишь вопрос в величине шага понижения. Ожидаю снижения ставки на 50 процентных пунктов, до 14,25%. Если шаг снижения будет ниже – это станет чрезмерной осторожностью с стороны регулятора. Пока, по нашим оценкам, траектория снижения базовой ставки до конца года направлена на уровень 12,5–13,0%, поэтому мы увидим еще несколько раундов снижения базовой ставки". Мурат Кастаев

В целом замедление годовой инфляции и благоприятный внешний фон являются факторами для снижения базовой ставки. Помимо этого, казахстанская экономика нуждается в стимулировании, так как появились первые признаки проблем с исполнением доходной частью государственного бюджета. Также наблюдается замедление кредитования.

"Особенно нужно отметить, что последствия и ущерб от паводков в ряде регионов страны еще предстоит оценить, однако уже понятно, что урон для сельского хозяйства, инвестиций и потребительского спроса в этих регионах будет ощутимым". Мурат Кастаев

Аналитик Анна Бодрова не ожидает, что очередное снижение ставки может случиться уже в апреле.

"Вряд ли это случится на встрече в апреле. Базовый сценарий предполагает, что ставка сохранится на ступени в 14,75%. Пока пространство для смягчения монетарной политики смотрится ограниченным". Анна Бодрова

Эксперт пояснила, что годовая инфляция в Казахстане оценивается к настоящему моменту около 9%. В зимние месяцы месячный индекс потребительских цен был довольно высоким – 0,8% и меньше в феврале.

По мнению Бодровой это нормальная ситуация, потому что в этот период свой вклад в общий инфляционный индекс вносит продовольственный компонент. Однако весной инфляция пойдет на спад, что позволит Нацбанку пересмотреть ставку на понижение.

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