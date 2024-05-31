Доллар резко прибавил на торгах 31 мая

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 447,25 тенге, поднявшись еще на 2,35 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также подрос и составил 61,56 тенге (+0,36).

Нацбанк установил курс евро в 481,04 тенге, рубля – 4,95 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446,5-448,3 тенге, евро – по 483-487 тенге, российские рубли – по 4,93-5,01 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 31 мая.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на август на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,16%, до 81,75 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подешевели на 0,28%, до 77,69 долларов за баррель.