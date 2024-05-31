Курсы валют на выходные дни: 1 и 2 июня
Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 447,25 тенге, поднявшись еще на 2,35 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс вырос до 484,1 тенге (+3,80 тенге).
Средневзвешенный курс российского рубля составил 4,95 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах составил 61,56 тенге (+0,36).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446,5-448,3 тенге, евро – по 483-487 тенге, российские рубли – по 4,93-5,01 тенге.
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