Курсы валют на выходные дни: 1 и 2 июня

Фото: pixabay

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 447,25 тенге, поднявшись еще на 2,35 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс вырос до 484,1 тенге (+3,80 тенге). Средневзвешенный курс российского рубля составил 4,95 тенге. Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах составил 61,56 тенге (+0,36). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446,5-448,3 тенге, евро – по 483-487 тенге, российские рубли – по 4,93-5,01 тенге.

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