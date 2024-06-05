Почему падают цены на нефть и чем это грозит Казахстану

На прошедших выходных страны ОПЕК+ неожиданно договорились приступить к сворачиванию сокращений добычи, начиная с октября, на три месяца раньше, чем ожидали эксперты. Это сразу ударило по ценам на нефть, которые опустились до уровня февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Поясним: ОПЕК+ в настоящее время сокращает добычу на 5,86 млн баррелей в день, что соответствует примерно 5,7% мирового спроса. И вот после решения о грядущей отмене сокращений котировки нефти марки Brent упали сразу с 80 до 77 долларов за баррель, потом слегка выросли, составив 77,49 долларов за баррель. Это произошло впервые с 5 февраля текущего года.

По мнению многих экспертов, нефть подешевела на 2,5 доллара по нескольким причинам. Первая причина самая простая – нефти добыто очень много. Вторая причина – упомянутое решение ОПЕК+ о постепенном снятии ограничений на добычу нефти. Третья – рост экспорта нефти из государств, не входящих в Организацию стран-экспортеров нефти, например, из Анголы. Четвертая причина – некоторое локальное сокращение спроса со стороны США и Китая. И, наконец, пятая – относительная нормализация обстановки на Ближнем Востоке, прежде всего, между Израилем и Ираном.

Оппоненты произвели друг по другу символические ракетные удары, затем дело вернулось к "вооруженному миру". Также намечается какое-то решение в Палестине, по крайней мере, США предложили проект урегулирования кризиса, к которому все стороны относятся с большим вниманием.

Цена на нефть марки Brent 4-5 июня 2024 года. Фото: profinance

Небольшое удешевление нефти – явление вполне обыденное, считает казахстанский финансовый аналитик Андрей Чеботарев. Говорить о том, что цена на нефть якобы "рухнула", нельзя.



"В истории был только один случай, когда стоимость нефти стала отрицательной – это утро 20 апреля 2020 года. Тогда на фоне пандемии и фактической остановки мировой экономики цена американской нефти марки West Texas Intermediate (WTI) обрушилась до минус 40 долларов за баррель. То есть нефть никому не была нужна". Андрей Чеботарев

Сейчас другое дело – на нефти держится весь мир, в том числе и Казахстан. Но и Казахстану не стоит переживать, что цена на нефть откатилась с 80 долларов до 77,5. Ведь первую половину года мы продавали нефть и по 80, и по 90 долларов, а иногда и выше. Поэтому нынешнее проседание стоимости "черного золота" с лихвой компенсируется прежними профитами, даже если нефть опустится ниже 70 долларов за баррель.

Есть еще два момента, на которые нужно обратить внимание, продолжает Чеботарев. Во-первых, в бюджете Казахстана на этот год заложена стоимость нефти именно в 80 долларов. Во-вторых, нефть уже не так критично влияет на курс тенге, как это было пару лет назад.

"Говорить, что мы слезли с "нефтяной иглы", еще рановато, но, судя по всему, мы идем в правильном направлении". Андрей Чеботарев

Да, при цене в 75 долларов за баррель бюджет и Нацфонд могут недополучить нефтяные доходы, и тогда правительство вспомнит о том, что тенге сегодня переоценен, и что курс доллара в бюджете планировался на уровне 480 тенге, подводит итог аналитик.

Эксперт Александр Сызганов при этом считает, что цены на нефть все равно вернутся до уровня 80 долларов за баррель. По его мнению, страны ОПЕК+ продолжают управлять нефтяным рынком. Снятие ограничений постепенно приведет к избытку топлива на мировом рынке, и если котировки Brent приблизятся к 70 долларам за баррель, альянс немедленно пересмотрит свои решения.