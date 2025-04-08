Почему падает цена на нефть и как это отражается на экономике Казахстана

На мировых рынках наблюдается заметное снижение цен на нефть. С 3 апреля 2025 года котировки нефти марки Brent упали на 15%, опустившись ниже 63 долларов за баррель, сообщает Zakon.kz.

Сегодня нефть отыграла больше 1% и торгуется на уровне 64,2-65 долларов за баррель. И все равно такой низкой цены не было с апреля 2021 года, когда мировая экономика только начинала восстанавливаться после пика пандемии COVID-19.

Основные причины падения цен на нефть

Аналитики выделяют две ключевые причины, спровоцировавшие масштабную распродажу нефтяных контрактов.

Торговая политика США. Решение Вашингтона ввести повышенные торговые пошлины в отношении 185 стран и территорий стало первым серьезным ударом по нефтяным котировкам. В ответ на эти действия Китай объявил о введении с 10 апреля ответных 34-процентных тарифов на все американские товары. Эти меры неизбежно приведут к сокращению мирового товарооборота и, как следствие, к снижению спроса на энергоносители, полагают специалисты Citi Research (финансовый конгломерат в США, один из крупнейших в мире. – Прим. ред.). Аналитики в понедельник понизили свой трехмесячный прогноз цен на нефть марки Brent до 60 долларов за баррель, связывая это решение с последними объявлениями американских властей о тарифах.

Решение ОПЕК+ об увеличении добычи. Вторым неожиданным фактором стало решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти в мае на 411 тысяч баррелей в сутки. Этот объем втрое превышает первоначальный план. По мнению экспертов, такой шаг может быть направлен на то, чтобы удержать долю рынка стран ОПЕК+ в условиях растущей добычи в США, а также оказать давление на американских сланцевых производителей, для которых цены ниже 65-68 долларов за баррель становятся нерентабельными. Напомним, что восемь стран – участниц ОПЕК+ приняли решение ускорить снятие ранее принятых ограничений в производстве нефти и увеличить добычу с мая.

Влияние падения цен на нефть на экономику Казахстана

Снижение мировых цен на нефть оказывает непосредственное влияние на экономику Казахстана, которая является крупным экспортером нефти. Это влияние проявляется прежде всего через ослабление национальной валюты – тенге.

Так, вчера, 7 апреля, курс тенге к доллару США закрылся на уровне 518,31 тенге за доллар, что на 11 тенге, или на 2,2%, ниже, чем в предыдущий торговый день. Это самое сильное ослабление тенге за более чем три года.

Косвенным следствием спада нефтяных котировок эксперты считают усиление оттока капитала с казахстанского рынка. Инвесторы, опасаясь негативных последствий торговых войн и падения мировых фондовых индексов, предпочитают переводить свои средства в более безопасные активы, такие как золото и некоторые валюты – иену или швейцарские франки.

Что значит "комфортный диапазон" цен на нефть?

Еще до начала "идеального шторма", вызванного решениями Трампа, экс-глава Министерства энергетики РК Алмасадам Саткалиев отметил, что комфортным диапазоном цен на нефть для Казахстана является уровень 75-85 долларов за баррель.

"По диапазону цены – для Казахстана и для всех производителей нефти, в том числе на уровне консультаций, которые мы проводим в рамках ОПЕК+, диапазон 75-85 долларов за баррель комфортный для того, чтобы поддержать добычу и обеспечить соответствующие инвестиции для поддержания планки в будущем", – сказал Алмасадам Саткалиев.

По его словам, такая цена позволит поддерживать добычу и обеспечивать необходимые инвестиции в будущем, так как, несмотря на усилия по диверсификации экономики, продажа нефти по-прежнему играет значительную роль в формировании республиканского бюджета.

Падение цен ниже комфортного уровня, озвученного Минэнерго, может негативно сказаться на доходах бюджета и инвестиционных планах в нефтегазовом секторе. Ослабление тенге может привести к росту инфляции, так как импортные товары станут дороже. Также может увеличиться стоимость обслуживания внешнего долга, номинированного в иностранной валюте.

Ранее мы рассказали, что будет с Казахстаном, если Трамп введет пошлины на российскую нефть.