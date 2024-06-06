Алматинские предприниматели неохотно сдают декларацию о доходах и имуществе

В Алматы в рамках третьего этапа всеобщего декларирования должны сдать декларации 357 694 физических лица. На сегодняшний день декларацию по форме 250.00 представили 101 562 человека, что составляет 28%, сообщает Zakon.kz.

При этом в Департаменте госдоходов города отметили, что до конца срока представления декларации осталось меньше четырех месяцев.

На первых двух этапах декларированию подлежали 199 218 физических лиц, из которых 150 156 уже представили декларации, что составляет 75%.

На третьем этапе с 1 января 2024 года декларацию должны представить руководители и учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги.

В ДГД напомнили, что 15 сентября – последний день подачи декларации. Во избежании непредвиденных ситуаций рекомендуется заблаговременно представить декларацию.

"За непредставление декларации в срок предусмотрена административная ответственность. За первое нарушение дается предупреждение, повторное нарушение в течение года влечет штраф в размере 15 МРП (55 380 тенге)", – отметили в Департаменте госдоходов.

За предоставление неполных, недостоверных сведений в декларации, не ведущих к начислению налогов, дается предупреждение. За повторное нарушение в течение года предусмотрен штраф в размере 3 МРП (11 076 тенге).

В ДГД сообщили, что постоянно ведут работу по информированию граждан. Еженедельно по средам с 11:00 до 11:30 проводится онлайн-семинар в формате вопрос-ответ на платформе ZOOM на тему "Всеобщее декларирование в Республике Казахстан".

С подробной информацией о налогах и всеобщем декларировании можно ознакомиться на сайте Департамента и странице Instagram @mkdalmaty_dgdalmaty, также по номеру 1414/3.