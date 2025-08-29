#АЭС в Казахстане
Финансы

Форма декларации о доходах и имуществе изменится

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 17:07 Фото: freepik
Подготовлен проект приказа министра финансов о внесении поправок в формы декларации о доходах и имуществе физического лица и правил ее составления, сообщает Zakon.kz.

Проект предусматривает утверждение Правил составления декларации о доходах и имуществе физического лица (ф.270.00) в части в части актуализации категорий лиц, представляющих декларацию о доходах и имуществе в связи с отменой четвертого этапа всеобщего декларирования, а также дополнения категории лиц, обязанных отражать в декларации сведения о приобретении/отчуждении имущества, а также об источниках покрытия расходов на приобретение.

Ожидаемый краткосрочный результат проекта (1 год) – актуализация категорий лиц, представляющих декларацию о доходах и имуществе в связи с отменой четвертого этапа всеобщего декларирования, дополнение категории лиц, обязанных отражать в декларации сведения о приобретении/отчуждении имущества, а также об источниках покрытия расходов на приобретение и обеспечение физическим лицам возможности самостоятельного отражения доходов в рамках обязательного декларирования налогоплательщиками доходов и имущества по ф. 270.00.

Ожидаемый среднесрочный результат проекта (2-3 года) – накопление статистических данных о доходах и имуществе по дополненным категориям физических лиц, повышение качества налогового администрирования.

Ожидаемый долгосрочный результат (3-5 лет) – снижение уровня сокрытия доходов и имущества физическими лицами, увеличение поступлений налогов в бюджет, укрепление доверия к финансовой системе. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 сентября.

