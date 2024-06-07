Курсы валют на выходные дни: 8 и 9 июня
Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 447,41 тенге, поднявшись на 0,51 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс евро вырос до 478,58 тенге (+1,54).
Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,04 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах немного подрос и составил 61,55 тенге (+0,02).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,3-448,9 тенге, евро – по 486-490 тенге, российские рубли – по 5,01-5,09 тенге.
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