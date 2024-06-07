Курсы валют на выходные дни: 8 и 9 июня

Фото: pixabay

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 447,41 тенге, поднявшись на 0,51 тенге, передает Zakon.kz.

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