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Курсы валют на выходные дни: 8 и 9 июня

торги на бирже, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 17:19 Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 447,41 тенге, поднявшись на 0,51 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро вырос до 478,58 тенге (+1,54).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,04 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах немного подрос и составил 61,55 тенге (+0,02).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,3-448,9 тенге, евро – по 486-490 тенге, российские рубли – по 5,01-5,09 тенге.

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