Курсы валют на выходные дни: 15 и 16 июня
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 451,04 тенге, снизившись на 0,24 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс евро понизился до 482,39 тенге (-4,48).
Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,05 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах составил 62,99 тенге (-0,16).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 452,1-453,9 тенге, евро – по 482,5-487 тенге, российские рубли – по 4,91-5,01 тенге.
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