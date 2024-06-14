Курсы валют на выходные дни: 15 и 16 июня

Средневзвешенный курс евро понизился до 482,39 тенге (-4,48).



Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,05 тенге.



Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах составил 62,99 тенге (-0,16).



В обменных пунктах доллары покупают/продают по 452,1-453,9 тенге, евро – по 482,5-487 тенге, российские рубли – по 4,91-5,01 тенге.

