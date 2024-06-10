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Вторичка подешевела: цены на недвижимость в Алматы снизились в очередной раз

недвижимость, цены, статистика, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 15:54 Фото: Freepik
Как изменились цены на недвижимость по итогам мая и насколько снизилась цена за квадратный метр в Алматы – в материале Zakon.kz.

По итогам мая цены на недвижимость на вторичном рынке Алматы снизились на 1,6% по сравнению с прошлым месяцем, говорится в обзоре Первого кредитного бюро (ПКБ).

Согласно данным аналитиков, месячное снижение фиксируется уже четвертый раз в этом году, исключением стал только апрель. В целом с начала года к декабрю 2023 года цены упали на 4,3%.

В бюро отмечают, что алматинская динамика за месяц "утянула и результаты вторички" по всей стране. Так, общий показатель по Казахстану снизился на 0,2% к апрелю.

"Новые квартиры за месяц не подешевели вообще нигде из обследованных городов: +0,4% в целом по стране после двух месяцев падения подряд". ПКБ

Рынок аренды по итогам мая вырос на 1,3% по стране. Наиболее существенно цены на съемное жилье приросли в Астане – на 3,3%. В бюро подчеркнули, что этот прирост стал самым заметным с осени прошлого года.

недвижимость, цены, города, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 15:54

Фото: Первое Кредитное Бюро (DataHub)

При этом цена за квадратный метр в столице впервые с июля 2022 года оказалась выше средней по стране: 4322 тенге против 4250 тенге. Хотя лидером по дороговизне аренды, как и ранее, остается город Алматы – 5139 тенге. Самая недорогая аренда в Таразе, Кызылорде, Актобе, Туркестане и Павлодаре – следует из информации ПКБ.

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