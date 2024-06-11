В Казахстане составили список иностранных профессиональных организаций
Фото: pexels
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило постановление "Об утверждении Перечня иностранных профессиональных организаций", сообщает Zakon.kz.
Так, в перечень иностранных профессиональных организаций включены:
- Ассоциация кредитного рынка – Loan Market Association (LMA);
- Ассоциация по синдицированным кредитам и торговле – Loan Syndications and Trading Association (LSTA);
- Азиатско-Тихоокеанская Ассоциация кредитного рынка – Asia Pacific Loan Market Association (APLMA).
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 июня.
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