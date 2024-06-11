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В Казахстане составили список иностранных профессиональных организаций

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт , фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 09:57 Фото: pexels
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило постановление "Об утверждении Перечня иностранных профессиональных организаций", сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень иностранных профессиональных организаций включены:

  • Ассоциация кредитного рынка – Loan Market Association (LMA);
  • Ассоциация по синдицированным кредитам и торговле – Loan Syndications and Trading Association (LSTA);
  • Азиатско-Тихоокеанская Ассоциация кредитного рынка – Asia Pacific Loan Market Association (APLMA).

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 июня.

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