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Законодательство РК

Почему подорожает сжиженный газ в Казахстане

Горит газ на плите, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 12:37 Фото: Zakon.kz
Министерство энергетики РК сообщило о планах "незначительно скорректировать цену" на сжиженный нефтяной газ (СНГ) с 1 июля 2024 года. Проект приказа находится на стадии публичных обсуждений, сообщает Zakon.kz.

Необходимость принятия данной меры в ведомстве объясняют рядом причин, главная из которых – нерентабельность производства этого вида топлива.

Сразу внесем ясность. Цена на СНГ будет повышена незначительно. Так, предельная оптовая цена за тонну сжиженного нефтяного газа составит 45 158 тенге (ранее – 40 320 тенге). В розницу же стоимость увеличится от 5 до 8 тенге за литр в зависимости от региона.

Цены на газ, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 12:37

Иллюстрация Zakon.kz

"На сегодняшний день цена на сжиженный нефтяной газ намного ниже стоимости его производства. Так, себестоимость производства СНГ варьируется от 60 тыс. до 70 тыс. тенге за тонну. Тогда как действующая предельная оптовая цена для заводов-производителей составляет 40 320 тенге за тонну. Таким образом, с каждой произведенной тонны газа заводы несут убытки в размере 20-30 тыс. тенге".Из заявления Минэнерго РК

Многие эксперты полагают, что альтернативы "корректировке цены" на СНГ просто не существует. При этом правительство категорически отказалось от одномоментного повышения стоимости газа, считает финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

"Все объясняется очень просто: производство газа стало дороже его стоимости. Судите сами: чтобы произвести одну СНГ, нужно затратить от 60 до 70 тыс. тенге. А предельная оптовая цена для завода сегодня фиксированная – 40 320 тенге за тонну. То есть с каждой тонны завод теряет от 20 тыс. до 30 тыс. тенге. Кто же будет работать себе в убыток?".Андрей Чеботарев

Минэнерго РК приводит еще аргументы.

Рост потребления и нерентабельность производства СНГ из-за низких цен привели к уменьшению производства этого вида топлива в Казахстане. Из-за этого возникает определенный дефицит в регионах, его уровень достигает порядка 20-25%. По прогнозам аналитиков, уже в 2024 году объемы потребления на внутреннем рынке увеличатся еще на 200 тыс. тонн и составят 2,4 млн тонн. Дефицит газа может составить 30-40%.

Поэтому в случае дальнейшего сдерживания цен на газ у казахстанских заводов-производителей не будет возможности нарастить объемы производства, чтобы обеспечить страну газом, продолжает мысль специалист по нефтегазовому сектору экономики Камиль Нухутдинов (Казань, Татарстан).

"Естественно, что газоперерабатывающие заводы будут стараться переходить на производство более выгодной продукции, а про газ забудут".Камиль Нухутдинов

По мнению эксперта, удорожание литра газа для казахстанского потребителя не критично.

"Сегодня средняя отпускная цена за литр газа в Казани составляет 24,72 рублей. Это примерно 123 тенге. Сравните с предлагаемой ценой в Казахстане – 89 тенге".Камиль Нухутдинов

Отметим, что и в других странах СНГ газ намного дороже, чем в РК: в Азербайджане литр газа стоит 171 тенге, в Таджикистане – 273 тенге, в Армении – 186 тенге.

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