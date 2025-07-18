Минэнерго Казахстана предложило повысить цены на сжиженный газ с 1 августа

Министерство энергетики Казахстана 18 июля вынесло на общественное обсуждение проект приказа о повышении цен на сжиженный нефтяной газ (СНГ) в стране с 1 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликован на портале "Открытые НПА".

"Необходимость корректировки связана с продолжающимся убыточным производством сжиженного нефтяного газа. Текущая себестоимость производства сжиженного газа составляет от 70 до 80 тыс. тенге за тонну, тогда как предельная оптовая цена для заводов-производителей установлена на уровне 51 932 тенге за тонну", – говорится в сообщении Минэнерго.

В этой связи, у заводов-производителей накапливается дефицит средств для модернизации и проведения плановых ежегодных ремонтов. В условиях убыточности снижается интерес к производству сжиженного газа, заводы предпочитают переключаться на выпуск более рентабельной продукции, что создает угрозу полноценного обеспечения внутреннего спроса.

Согласно проекту, предельная оптовая цена будет повышена до 59 722 тенге за тонну. Розничные цены вырастут на 7-10 тенге в зависимости от региональной зональности.



В министерстве также подчеркнули, что потребление сжиженного газа в Казахстане продолжает расти – с 1,8 млн тонн в 2022 году до 2,4 млн тонн в 2024 году. По оценкам аналитиков, в 2025 году спрос увеличится до 2,6 млн тонн, при этом дефицит может достичь 30-40%.

Несмотря на запланированное повышение, цена на СНГ в Казахстане остается одной из самых низких среди стран СНГ, утверждают в Минэнерго.

Принятие мер, по данным ведомства, позволит обеспечить бесперебойное снабжение внутреннего рынка и создать предпосылки для привлечения инвестиций в газоперерабатывающую отрасль.

Ранее сообщалось, что комплексный план развития газовой отрасли утвердили в Казахстане.

