#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
533.61
621.07
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
533.61
621.07
6.78
Финансы

Минэнерго Казахстана предложило повысить цены на сжиженный газ с 1 августа

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 20:49 Фото: Zakon.kz
Министерство энергетики Казахстана 18 июля вынесло на общественное обсуждение проект приказа о повышении цен на сжиженный нефтяной газ (СНГ) в стране с 1 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликован на портале "Открытые НПА".

"Необходимость корректировки связана с продолжающимся убыточным производством сжиженного нефтяного газа. Текущая себестоимость производства сжиженного газа составляет от 70 до 80 тыс. тенге за тонну, тогда как предельная оптовая цена для заводов-производителей установлена на уровне 51 932 тенге за тонну", – говорится в сообщении Минэнерго.

В этой связи, у заводов-производителей накапливается дефицит средств для модернизации и проведения плановых ежегодных ремонтов. В условиях убыточности снижается интерес к производству сжиженного газа, заводы предпочитают переключаться на выпуск более рентабельной продукции, что создает угрозу полноценного обеспечения внутреннего спроса.

Согласно проекту, предельная оптовая цена будет повышена до 59 722 тенге за тонну. Розничные цены вырастут на 7-10 тенге в зависимости от региональной зональности.

В министерстве также подчеркнули, что потребление сжиженного газа в Казахстане продолжает расти – с 1,8 млн тонн в 2022 году до 2,4 млн тонн в 2024 году. По оценкам аналитиков, в 2025 году спрос увеличится до 2,6 млн тонн, при этом дефицит может достичь 30-40%.

Несмотря на запланированное повышение, цена на СНГ в Казахстане остается одной из самых низких среди стран СНГ, утверждают в Минэнерго.

Принятие мер, по данным ведомства, позволит обеспечить бесперебойное снабжение внутреннего рынка и создать предпосылки для привлечения инвестиций в газоперерабатывающую отрасль.

Ранее сообщалось, что комплексный план развития газовой отрасли утвердили в Казахстане

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Курсы валют на выходные дни: 19 и 20 июля
Финансы
17:11, Сегодня
Курсы валют на выходные дни: 19 и 20 июля
Срок уплаты налогов и представления налоговой отчетности истекает 21 июля
Финансы
16:21, Сегодня
Срок уплаты налогов и представления налоговой отчетности истекает 21 июля
Курс доллара продолжает расти на торгах 18 июля
Финансы
15:40, Сегодня
Курс доллара продолжает расти на торгах 18 июля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: