Европа запрещает импорт зерна из России и Беларуси: что это значит для Казахстана

С 1 июля 2024 года в Евросоюзе вводятся "запретительные" пошлины на импорт пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника, кормовую продукцию из России и Беларуси. Пошлины вырастут до такой степени, что на практике будет прекращен импорт этих продуктов, сообщает Zakon.kz.

Казалось бы, эта новость должна вызвать ажиотаж среди производителей зерновых в Казахстане. Однако на практике здесь все не так просто.

Казахстан давно поставляет зерновые в Европу. Так, в 2023 году экспорт в страны ЕС составил 650 тыс. тонн. Казалось бы, это немного. Но дело в том, что мы отправляем в страны Старого Света пшеницу твердых сортов, которую там особенно ценят.

В прошлом году Казахстан вообще вошел, вернее, ворвался в топ-3 поставщиков пшеницы сорта дурум (твердый сорт) для стран Европы. По данным отчета Еврокомиссии на 27 мая 2024 года, в 2023-2024 годах доля поставок пшеницы дурум из РК в ЕС выросла до 19,8% (462125 тонн). Год назад этот показатель составлял 7,4%. В абсолютном выражении объем поставок вырос в 3,5 раза. Теперь список поставщиков этого зерна выглядит так:

Турция – 30,4% (711,2 тыс. т)

Канада – 21,2% (497,1 тыс. т)

Казахстан – 19,8% (462,1 тыс. т)

Россия -– 18,9% (441,7 тыс. т, возможно прекращение поставок с 1 июля 2024 года)

США – 6,7% (156,9 тыс. т).

Основные покупатели казахстанской твердой пшеницы в Европе – Италия, Латвия, Португалия, Испания, Бельгия, Польша.

Может ли Казахстан увеличить экспорт пшеницы (и не только твердых сортов) в ЕС? Может. Но есть ряд рисков. Например, логистика и... политика.

Если правительство РК сможет договориться с Кабмином России об особых тарифах на транзит казахстанской пшеницы до портов Балтийского и Черного морей, то наша пшеница потоком "польется" на 500-миллионный европейский рынок, считают одни эксперты.

Другие аналитики полагают, что особых "плюсов" для Казахстана в этой ситуации нет. Россия в последнее время и так поставляла пшеницу сорта дурум в Европу в небольших объемах, а в этом году вообще запретила вывоз твердой пшеницы до 31 мая 2024 года для поддержания стабильных цен на внутреннем рынке. К тому же российские производители давно готовились к решению ЕС и заранее провели переговоры со странами Азии и Африки, куда и направят освободившиеся объемы зерна.

При этом Казахстан как поставлял пшеницу в Европу, так и будет поставлять по хорошо отработанным схемам, считает председатель Совета учредителей "Союза зернопереработчиков Казахстана" Евгений Ган.

"Не стоит думать, что у Европы вдруг возникнет большая проблема в зерне. Россия поставляла туда небольшие объемы, и решение ЕС ввести запретительные пошлины на российские поставки не экономическое, а политическое. От него в финансовом плане ни холодно ни жарко ни России, ни Европе. А Казахстан, тем временем, независимо от сложившихся отношений ЕС и РФ, уже третий год продолжает наращивать объемы экспорта зерновых. Поэтому разные запреты нас никак не касаются". Евгений Ган

Еще один фактор, по мнению эксперта, состоит в том, что вся Европа сегодня просто заполнена дешевым украинским зерном, с которым конкурировать нет смысла.

Другое дело – наша высокопротеиновая пшеница твердых сортов. Здесь мы вне конкуренции, и здесь мы можем спокойно, без ажиотажа, думать о наращивании объемов.

Казахстану не стоит гнаться за сиюминутной конъюнктурой, особенно с политическим душком – вместо этого надо улучшать и модернизировать имеющиеся надежные связи в мире.

В конце добавим, что за 10 месяцев прошлого года Казахстан экспортировал 6,7 млн тонн пшеницы и меслина (рост в натуральном выражении – 20,6%). При этом большую часть зерновых (4,8 млн тонн) купили страны СНГ (основные импортеры: Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан). Кроме этого, 1,5 млн тонн ушло в Китай, Италию и Афганистан.

В 2024 году, по прогнозам Министерства сельского хозяйства РК, урожай пшеницы в Казахстане составит около 12,53 млн тонн.