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События

Казахстан обратился к России по поводу семян подсолнечника

семечки, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 11:19 Фото: pexels
Казахстан попросил Россию приостановить с 23 октября 2026 года экспорт семян подсолнечника, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее обращение направило Министерство сельского хозяйства РК Россельхознадзору.

В пресс-службе Минсельхоза РК ТАСС сообщили, что "в целях предупреждения возможного заноса и распространения карантинных объектов казахстанской стороной направлено обращение в адрес Россельхознадзора о временном приостановлении с 23 октября 2026 года выдачи фитосанитарных сертификатов на семенной и продовольственный подсолнечник, направляемый из Российской Федерации в Республику Казахстан".

По информации ведомства, в 2025 и 2026 году "зарегистрировано 23 случая выявления карантинного объекта – фомопсиса подсолнечника (Diaporthe helianthi) в партиях семян подсолнечника, поступающих на территорию страны".

Минсельхоз уточнил, что мера носит превентивный характер и направлена на обеспечение фитосанитарной безопасности республики.

"В настоящее время комитетом (Государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза Казахстана. – Прим. ред.) совместно с территориальными инспекциями проводится дополнительный анализ фитосанитарной ситуации", – заключили в ведомстве.

21 октября сообщалось, что производители в Казахстане в основном обеспечивают мощности по переработке подсолнечника за счет сырья из Казахстана. Импорт сырья из России в прошлом сезоне не превысил 10% от общего объема переработки, а ввозом занимаются ряд приграничных предприятий.

Казахстан ежегодно закупает за рубежом продукты на миллиарды долларов. Откуда к нам везут еду и кто занимает большую часть рынка, Zakon.kz писал здесь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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