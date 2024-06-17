Курс доллара вырос на торгах 17 июня
Средневзвешенный курс китайского юаня немного поднялся и составил 62,27 тенге (+0,27).
Нацбанк установил курс евро в 482,21 тенге, рубля – в 5,05 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 453,5-455,1 тенге, евро – по 485-488,6 тенге, российские рубли – по 4,96-5,02 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 17 июня после максимального с апреля подъема по итогам прошлой недели.
Стоимость фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляла $82,35 за баррель, что на $0,27 (на 0,33%) ниже, чем к закрытию предыдущих торгов. 14 июня эти контракты подешевели на $0,13 (на 0,2%) – до $82,62 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели в настоящее время на $0,27 (на 0,34%) – до $78,18 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,17 (на 0,2%) – до $78,45 за баррель.