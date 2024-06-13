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Прогрессивную шкалу ИПН не будут вводить в Казахстане

Шкала ИПН, налоговый кодекс, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 11:20 Фото: Zakon.kz
В Министерстве национальной экономики рассказали, будет ли в новом Налоговом кодексе введена прогрессивная шкала ставок индивидуального подоходного налога (ИПН), сообщает Zakon.kz.

Прогрессивная шкала предполагает уменьшение размера налога для граждан с невысокими зарплатами и увеличение для высокооплачиваемых работников.

Как рассказали Zakon.kz в Миннацэкономики, согласно международной практике, для эффективного введения прогрессивного налогообложения необходимо выполнение комплекса условий, в том числе высокой "налоговой культуры" населения и всеобщего декларирования доходов как механизма контроля.

"Система всеобщего декларирования охватит всех казахстанцев только с 2025 года. Для проведения анализа задекларированных данных, а также объективной оценки возможности контроля, необходимы данные как минимум за 3-5 лет. Без проведения такой работы прогрессивная шкала может привести к уходу заработных плат "в тень", то есть к нелегальной выплате или к так называемым "конвертным" схемам. К слову, именно эта проблема являлась причиной перехода от четырехступенчатой прогрессивной шкалы к "плоской" 10%-ной ставке в 2007 году", – отмечают в Миннацэкономики.

На вопрос о том, какой доход введение прогрессивной шкалы может принести бюджету в нынешних реалиях, в министерстве ответили, что фискальный эффект будет незначительным. По предварительной оценке, дополнительные поступления по всей республике могут составить порядка 40 млрд тенге. При этом введение прогрессивной шкалы ИПН может привести к усложнению процедуры расчета налогов и росту "теневого" оборота оплаты труда.

Учитывая все риски, в проекте нового Налогового кодекса предусмотрено сохранение единой ставки в размере 10%, сообщили в Миннацэкономики.

"В целях снижения нагрузки для низкооплачиваемых работников в новом проекте предлагается увеличение размера необлагаемой части заработной платы с 14 МРП (51 688 тенге) до 30 МРП (110 760 тенге). При этом предлагается сохранить вычеты только для социально уязвимых категорий граждан и по обязательным пенсионным взносам", – добавили в ведомстве.

Таким образом, около половины всех наемных работников, получающих низкую заработную плату, будут освобождены от уплаты подоходного налога.

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