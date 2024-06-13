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Акции Мосбиржи рухнули почти на 16% после введения санкций США

рука и график , фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 12:49 Фото: pexels
Индекс Московской биржи (MOEX) упал ниже 3100 пунктов. Помимо этого, началось сильнейшее падение котировок по всему российскому рынку акций, сообщает Zakon.kz.

Акции Мосбиржи рухнули почти на 16% после введения санкций США. Индекс Мосбиржи впервые с начала января опустился ниже 3100 пунктов. Сильное падение котировок наблюдается по всему российскому рынку акций. Котировки «Селигдара» рухнули в моменте на 31,85%, до ₽48,64, НОВАТЭКа – 6,77%, до ₽1005.

Распродажи в бумагах начались после того, как 12 июня Московская биржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) были включены в SDN-лист США. 

Санкции США затронули бизнес крупнейших эмитентов: «Газпрома», НОВАТЭКа, Сбербанка, ВТБ. Так, под американские санкции попали «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», «Мурманский СПГ», «Газпром инвест», «Русгаздобыча», «Мурманск-трансгаз» и ООО «Обский газохимический комплекс».

Попадание в SDN-лист означает, что американские граждане и компании не смогут проводить сделки с указанными российскими компаниями, а их активы и счета в американской юрисдикции будут блокированы.

Позже Минфин США выпустил лицензию, согласно которой сделки с Мосбиржей, НРД и НКЦ можно проводить до 13 августа 2024 года. 

Московская биржа заявила о планах продолжить работу всех секций на фоне санкций США. При этом руководство MOEX не раз заявляло, что готово к санкциям. Еще два года назад Национальный клиринговый центр перестал обслуживать сделки в долларах и евро, поэтапно снижались доли американской и европейской валют на валютном рынке РФ.

Также сегодня утром свое заявление по ситуации сделала Казахстанская фондовая биржа KASE.

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