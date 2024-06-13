Крах Московской биржи: что будет с курсом рубля и доллара

12 июня вечером Управление Минфина США по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) ввело жесточайшие санкции в отношении ПАО "Московская биржа" (MOEX). Попросту говоря, Америка запретила России официально торговать своей валютой, сообщает Zakon.kz.

В санкционный SDN-список OFAC внесло также Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящие в состав биржи.

MOEX тут же остановила торговлю долларами, евро и чуть позже – гонконгским долларом. Позже стало известно, что США все-таки разрешили торговлю собственной валютой до 13 августа 2024 года. Но уже 14 августа все операции на бирже должны быть свернуты.

Пока не ясен вопрос о торговле на MOEX японской йеной, швейцарским франком, английским фунтом и другими конвертируемыми валютами. Скорее всего, это решится уже в ближайшее время. Торговлю же юанем, рупией и т.д. биржа обещает продолжить, однако это будет зависеть от позиций китайских банков.

Руководство MOEX не раз заявляло, что готово к санкциям. Еще два года назад Национальный клиринговый центр перестал обслуживать сделки в долларах и евро, поэтапно снижались доли американской и европейской валют на валютном рынке РФ. В 2023 году 50% всех сделок проводилось в валютах так называемых "дружественных" России стран, в первую очередь, в юанях.

Само собой, что и во внешней торговле доля доллара и евро упала ниже 18%. А доля рубля во внешнеторговых расчетах достигла 44,7%. Такого не было за всю историю.

Поэтому многие эксперты полагают, что ничего страшного не произошло. Да, могут увеличиться комиссии на хранение валюты, да, рубль станет менее неконвертируемым по отношению к доллару и евро, да, стоимость доллара придется считать обходными путями, например, через кросс-курс, но все это не очень существенно, считает финансовый аналитик Сания Абубакирова.

"Для огромного финансового рынка России это мелочь. И для банков РФ это тоже не повод для беспокойства. Пока это головная боль только для Московской биржи. Но и эта боль скоро пройдет". Сания Абубакирова

Что касается курса рубля и доллара, то, по мнению аналитика, американская валюта может на время укрепиться, но потом паритет вернется. Правительство России просто "зальет" возможный дисбаланс рублями и валютами "дружественных стран".

Здесь также нужно учесть, что два года назад у MOEX были схожие проблемы. Тогда запретила торговать своей валютой в Москве Швейцария. Мосбиржа остановила торги швейцарским франком на год. А потом перешла к торговле франком по беспоставочным контрактам. Это означает, что в течение торгов клиент может заключать сделки в CHF, а при закрытии биржи позиции во франках переводятся в рубли по курсу. Так что возможен и такой вариант.

Отметим, что Казахстанская фондовая биржа уже сделала заявление по поводу случившегося. КASE сообщила, что рассмотрит продолжение деловых отношений с Московской биржей с учетом санкционных ограничений. Сегодня MOEX принадлежит 13,1% размещенных акций KASE, но это не может являться поводом для санкций для казахстанской площадки. Риск применения блокирующих санкций возникает, если бы российская сторона контролировала 50% и более акций.