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Нацбанк о рубле: Бежать в обменики не надо, просто потеряете деньги

Деньги, тенге, доллар , фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 16:51 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов в кулуарах сената 13 июня 2024 года обратился к казахстанцам с призывом не поддаваться панике в связи с введением санкций в отношении Мосбиржи (MOEX), cообщает Zakon.kz.

По мнению Сулейменова, не нужно бежать менять деньги.

"Профессиональные участники – банки, брокеры и дилеры оценивают ситуацию гораздо лучше. Именно они торгуют на KASE и выделяют основной биржевой курс. Зачем вы сейчас побежите куда-то в обменник? Просто потратите свои деньги и обогатите владельцев обмеников", – озвучил глава Нацбанка.

Он также рассказал, как будет определяться курс рубля к тенге.

"У нас есть собственные торги, у нас есть KASE – казахстанская фондовая биржа, где тенге и рубль торгуются. Мы будем прямые котировки тенге-рубль определять через KASE. Любой несанкционный банк из России сможет прийти на KASE. Часть уже имеет доступ. Но мы ожидаем, что придут еще и будут торговать вместо московской биржи на казахстанской", – резюмировал он.

12 июня стало известно, что управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против Московской биржи (MOEX), Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра РФ.

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