Замедление инфляции в мае объяснил глава Нацбанка

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов 13 июня в Сенате объяснил замедление инфляции до 8,5% в мае 2024 года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Тимура Сулейменова, с учетом проводимой денежно-кредитной политики Национального банка, антиинфляционных мер правительства и на фоне стабилизации внешних цен инфляция в Казахстане снизилась более чем в два раза – до 9,8% с максимума 21,3% в феврале 2023 года.

"Инфляция в мае 2024 года замедлилась до 8,5%, в том числе продовольственная инфляция составила 5,5%, непродовольственная инфляция – 7,6%. При этом инфляция платных услуг ускорилась до 13,9%. Более высокий вклад платных услуг складывается под влиянием высокого роста цен на жилищно-коммунальные услуги", – отметил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.

Он добавил, что тренд на стабилизацию инфляционных процессов также позволил постепенно снизить базовую ставку в 2023 году с 16,75% до 15,75%. А в текущем году – до 14,5%.

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При этом глава Нацбанка подчеркнул, что инфляция все еще находится выше целевого уровня. Cохраняются проинфляционные риски. Среди рисков особого внимания требуют внутренний потребительский и инвестиционный спрос, инфляционные ожидания, повышение регулируемых цен и фискальные расходы.

"За 2023 год регулируемые коммунальные услуги подорожали на 20,2%. Вклад тарифов в инфляцию составил 1,15 процентных пункта. В целом модернизация инфраструктуры ЖКХ –назревшая и необходимая мера. Мы, как Нацбанк, поддерживаем ее и не реагируем ставкой на прямые эффекты от повышения тарифов, при этом внимательно отслеживая вторичные эффекты", – рассказал Тимур Сулейменов.

По его мнению, программа "Тариф в обмен на инвестиции" должна сказаться положительно на экономике в долгосрочной перспективе. Вместе с тем, как считает глава Нацбанка, важно обеспечить реализацию новой тарифной политики на принципах прозрачности, подотчетности и публичности.

"Собранные в результате повышения тарифов деньги должны быть целевым образом использованы на эффективное обновление фондов. Иначе в будущем опять потребуется повышение тарифов с соответствующим эффектом на инфляцию", – уточнил председатель Национального банка.

Помимо этого, одним из значимых проинфляционных факторов также является состояние государственных финансов. Сулейменов подчеркнул, что высокий объем трат и трансфертов из Нацфонда увеличивают денежную массу и влияет на инфляцию.

"Вместе с тем более важным, на наш взгляд, показателем является ненефтяной дефицит. В прошлом году он составил 8,3%. В этой связи как никогда важна проводимая правительством и Парламентом работа над новыми бюджетным и налоговым кодексом. Здоровая и контрцикличная фискальная политика создаст долгосрочную основу для экономического роста и низкой стабильной инфляции. В этом контексте считаем важным таргетировать именно ненефтяной дефицит. Со своей стороны для достижения среднесрочной цели по инфляции в 5% мы продолжим дезинфляционную денежно-кредитную политику", – заключил Тимур Сулейменов.

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